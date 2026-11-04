Omicidio di Chiari, l’ombra del disagio mentale dietro il gesto del 21enne

È quanto trapela da fonti investigative sul delitto avvenuto nella tarda serata di lunedì nell’appartamento in cui vivevano madre e figlio. Nel frattempo l’autopsia sul corpo di Meleqe Lusha è stata fissata per venerdì 6 novembre

Simone Bracchi Giornalista 04 novembre 2026 2 ' di lettura

La Scientifica sul luogo del delitto - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti madrefiglioomicidio ChiariChiariEduart Xhani Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...