Omicidio di Chiari: il delitto lunedì sera, scoperto solo il mattino dopo

Non ha saputo spiegare il motivo per cui ha ucciso, ma ha solo ripetuto di aver ammazzato la madre. Per gli inquirenti, il ventunenne italo-albanese Eduart Xhani che a Chiari ha accoltellato a morte la madre di 39 anni Meleqe Lusha con dieci fendenti, avrebbe aggredito a freddo la donna con la quale viveva e che è stata trovata a terra vestita e ormai senza vita vicino alla camera da letto nell’appartamento teatro dell’omicidio.
Ha vagato per ore
Il delitto risale alla serata di lunedì e il giovane per ore ha vagato, senza specificare dove, prima di entrare intorno alle 20 nella caserma dei carabinieri di Cremona e confessare quanto aveva fatto. Per chi indaga il ventunenne - sentito dai carabinieri e poi dal magistrato di turno nella giornata di ieri - non è fin qui risultato lucido e orientato in merito a quanto accaduto.
Oggi il sostituto procuratore Laura Matrone dovrebbe chiedere la convalida del fermo del giovane, accusato omicidio volontario, e poi è attesa la fissazione dell’udienza di convalida davanti al gip nel carcere di Canton Mombello dove Eduart Xhani è stato portato ieri sera.