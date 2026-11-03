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Chiari, ragazzo di 21 anni uccide la madre a coltellate

Dopo la fuga, il giovane si è consegnato ai carabinieri. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’omicidio
Emma Crescenti
Omicidio a Chiari, i carabinieri e i soccorsi sul posto
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Omicidio a Chiari, i carabinieri e i soccorsi sul posto

Omicidio nella notte a Chiari, in via Tagliata Traversa 2, dove un ragazzo di 21 anni ha ammazzato a coltellate la madre nella loro abitazione. Le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in corso, e sul caso c'è il massimo riserbo, ma a quanto risulta dalle prime informazioni il ragazzo si è consegnato dopo la fuga ai carabinieri di Cremona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari e i militari del nucleo investigativo, la polizia locale per la viabilità, i vigili del fuoco e i mezzi del 118, oltre al dindaco Gabriele Zotti. Sono attesi anche i fratelli della vittima.

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