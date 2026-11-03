Omicidio di Chiari, disposto il fermo per il 21enne che ha ucciso la madre

Si è presentato in caserma con gli abiti sporchi di sangue. «Ho ucciso mia mamma, la trovate in casa». Poi si è chiuso nel silenzio. Poche parole, pronunciate questa mattina davanti ai carabinieri di Cremona, che hanno fatto scattare l'allarme e portato alla scoperta del corpo di Meleqe Lusha, 39 anni, uccisa a coltellate nella sua abitazione di via Tagliata a Chiari, nel Bresciano.
L’interrogatorio e il fermo
A confessare è stato il figlio, Eduart Xhani, 21 anni, che nella notte ha inferto alla madre una decina di fendenti alla parte superiore del corpo, prima di allontanarsi dall'appartamento e consegnarsi spontaneamente ai militari fuori provincia dopo aver vagato per ore. In uno stato confusionale dal quale non si sarebbe più ripreso. Il magistrato di turno di Brescia Laura Matrone ha emesso un decreto di fermo e il giovane dodici ore dopo essersi costituto è stato accompagnato in carcere a Canton Mombello.
L'arma sarebbe un coltello che al momento però non si trova. Nell'abitazione di via Tagliata a Chiari – al terzo piano di una palazzina in una zona residenziale del paese dell'Ovest bresciano – per tutta la giornata hanno lavorato gli uomini della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri per i rilievi. Il principale interrogativo riguarda il movente. Il ventunenne non avrebbe fornito indicazioni utili a spiegare le ragioni del gesto.
«Ha parlato a fatica, non ha chiarito», secondo chi svolge le indagini. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto tra le mura domestiche dove madre e figlio vivevano e il contesto familiare in cui è maturato il delitto. A Chiari la notizia ha suscitato sgomento. Eduart Xhani, nato a San Bonifacio, nel Veronese, aveva frequentato l'Istituto Einaudi e oggi lavorava come operaio in una fabbrica della zona.
Lo shock a Chiari
«Un episodio inspiegabile che apre un grande interrogativo», commenta il sindaco Gabriele Zotti. «È una famiglia conosciuta e integrata sul territorio, dove la presenza della comunità albanese è forte. I due fratelli della vittima lavorano nell'edilizia e sono grandi lavoratori. Come sindaco sono emotivamente coinvolto e mi stringo a tutta la famiglia». Sconvolta anche la comunità albanese del centro del Bresciano. «Eduart un ragazzo bravissimo, educato, serio: un esempio per la comunità», racconta Dennis Beqiri, presidente dell'associazione albanesi di Chiari e titolare dell'agenzia immobiliare dove il giovane aveva svolto uno stage scolastico. «Era sempre puntuale e sorridente, preciso, ero convinto che avrebbe fatto carriera».