Omicidio di Chiari, disposto il fermo per il 21enne che ha ucciso la madre

L’arma utilizzata sarebbe verosimilmente un coltello: circa dieci i fendenti inferti. Il giovane sarebbe apparso in stato confusionale e al momento non avrebbe fornito indicazioni utili a ricostruire il movente

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 03 novembre 2026 2 ' di lettura