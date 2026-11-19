Un possibile data center anche a Manerbio. È l’ipotesi che sta creando preoccupazione e per la quale la minoranza Patto Civico ha chiesto chiarezza all’Amministrazione comunale, che però non sa nulla. Nei giorni scorsi l’opposizione ha infatti protocollato un’interrogazione, rivolta al sindaco Paolo Vittorielli, all’assessore all’Ambiente Mario Mantovani e a quello alle Attività produttive Gabriele Cambielli, per conoscere i dettagli della richiesta alla rete elettrica nazionale presentata a Terna Spa per una potenza di 80 megawatt. Al centro della vicenda c’è un intervento che ad oggi non trova ancora conferme ufficiali.
L’origine del caso
«I dati che abbiamo raccolto - precisa il capogruppo Giandomenico Preti - sono visibili sul sito di Terna e preoccupano la cittadinanza che chiede chiarezza e trasparenza». E ancora: «Il Consiglio comunale - si legge nel documento protocollato dalla minoranza - non è stato informato ufficialmente in merito all’istanza, alla collocazione precisa del progetto, al soggetto proponente e allo stato dell’iter».
Una richiesta di chiarimenti legittima, alla quale l'Amministrazione comunale risponde con altrettanta schiettezza: «Non sappiamo nulla». A confermare l’assenza di comunicazioni è lo stesso sindaco, che precisa: «In Comune non è arrivata nessuna richiesta o comunicazione ufficiale in merito a un possibile progetto di questo tipo. Al momento, quindi, non abbiamo elementi per conoscere nel dettaglio la situazione, né tantomeno per esprimerci su un eventuale intervento. Ovviamente - continua Vittorielli - se fosse arrivato qualcosa, io stesso avrei convocato immediatamente una commissione ad hoc, coinvolgendo i soggetti interessati, per affrontare la questione e approfondire tutti gli aspetti, da quelli tecnici a quelli ambientali, senza lasciare spazio a dubbi o incertezze. Ritengo che su un tema così importante sia fondamentale garantire la massima trasparenza e informare adeguatamente il Consiglio comunale e la cittadinanza».
La richiesta
A preoccupare Patto Civico, tra i vari aspetti legati alla questione dei data center, ci sono l’impatto ambientale e le infrastrutture necessarie. Un tema caldo per il quale i consiglieri comunali firmatari dell'interrogazione propongono la convocazione di una commissione consiliare alla presenza di Terna, ma anche di Arpa Lombardia, Provincia e dell’eventuale soggetto proponente.