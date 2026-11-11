«Dighe e data center: è l’uomo la vera minaccia al patrimonio culturale»

Passione. È ciò che si percepisce immediatamente conversando con Federico Zaina, archeologo responsabile dell’area Ricerca e Curatela del Museo Egizio di Torino e autore di «Atlante del passato perduto: come l’Antropocene sta distruggendo il patrimonio culturale dell’umanità» (Rizzoli), che ha presentato ieri a Brescia, alla Libreria Caleidoscopio di corso Mameli. La passione per una disciplina – l’archeologia – troppo spesso ignorata e per un tema ancora troppo poco affrontato. Guidando, infatti, il lettore in varie parti del mondo – dall’Egitto al Belize fino a Venezia – Zaina lancia «un grido di dolore, a cui segue una chiamata all’azione» di fronte al rischio del nostro passato nell’Antropocene, l’epoca in cui ora viviamo, dove «non è più l’evoluzione della vita sul pianeta a determinare il destino degli umani, ma il contrario». Abbiamo intervistato l’autore.
Federico Zaina, com’è nato l’interesse per questo tema e l’idea del saggio?
Un po’ per caso in realtà. Dopo il dottorato, collaborai come ricercatore a un progetto UE per la mappatura dell’impatto delle dighe sul patrimonio culturale di Medio Oriente e Africa. Ora mi rendo conto che, da archeologi, questo tema l’avevamo da sempre sotto gli occhi, ma non lo vedevamo. Perché noi arrivavamo sulla scia delle azioni umane: quando si decideva di fare una diga, cercavamo di salvare il salvabile. Quel progetto, invece, mi aiutò a ribaltare la prospettiva, a capire come fossero le azioni umane a causare la distruzione del patrimonio culturale e a rendere necessario il nostro intervento. È stato però un pomeriggio dell’ottobre 2019 a insinuarmi il tarlo: visitai con mia moglie la mostra «Antropocene» alla Fondazione MAST di Bologna e lì aprii gli occhi. Poi Rizzoli mi contattò e con loro ho imparato a fare quel che l’accademia spesso fatica a fare: divulgare fuori dalla bolla accademica.
Lei però continua la ricerca come responsabile dell’area Ricerca e Curatela del Museo Egizio di Torino. In cosa consiste il suo lavoro?
Coordino la ricerca scientifica dei quindici curatori del Museo. La ricerca è uno dei pilastri della Fondazione Museo delle Antichità Egizie perché senza di essa non ci sarebbero state le mostre create negli ultimi dieci anni né i rinnovamenti costantemente apportati alle sale del Museo. Attualmente stiamo definendo le nuove linee di ricerca. E per finanziarla, anche se in gran parte la sosteniamo con i ricavi della Fondazione, ovviamente serve anche partecipare ai bandi. Quindi mi occupo anche di budget.
Parlando di supporto alla ricerca, trova che certe discipline vengano svantaggiate nella distribuzione dei fondi?
Assolutamente. Il supporto dato alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, ndr) è spesso esagerato rispetto a quello offerto al mondo umanistico. Si tende a favorire percorsi di formazione iper-specializzanti che puntano al saper fare rispetto a percorsi umanistici che forse preparano meno alla pratica ma offrono una visione d’insieme più ampia.
Si è chiesto perché?
Sembra che gli studi che non insegnano necessariamente una professione siano uno spreco, anche economico. Quando dissi che volevo studiare archeologia, il mio professore di storia del liceo mi disse «Lei finirà sotto un ponte». Io me ne sono fregato perché credo che le materie umanistiche forniscano grande elasticità mentale, capacità di adattamento, profondo spirito critico e anche conoscenze enciclopediche che poi tornano molto più utili di quanto a volte sembri.
E perché scelse archeologia? Com’è nata questa passione?
Storia e geografia sono sempre state le mie materie preferite. Però al liceo pensavo avrei seguito la tradizione famigliare iscrivendomi a giurisprudenza. Ma quando valutavo il programma di studi, di nascosto dai miei lo confrontavo sempre con quello di archeologia. Alla fine, furono i miei stessi genitori a consigliarmi di rischiare: scegliere un percorso, sulla carta, incerto ma che mi avrebbe reso più felice. Così rischiai. Certi momenti non sono stati facili, ma non me ne pento.
Tra i progetti archeologici cui ha lavorato, quali l’hanno segnata maggiormente?
Sicuramente l’Iraq, dove ho trascorso molto tempo, tra il 2016 e il 2020, fra scavi archeologici e le comunità locali, soprattutto i giovani. Molti vivevano vicino ad antiche capitali dei Sumeri e dei Babilonesi senza averne la minima idea. Abbiamo cercato, con il dialogo e varie attività, di avvicinarli alla storia della loro stessa terra.
Parlando di Antropocene, siamo ormai nel periodo dell’Intelligenza Artificiale. È da aggiungere ai fattori di rischio per il patrimonio culturale?
Insieme a colleghi del Museo Egizio, della Fondazione Merz e del Musée d’art et d’histoire di Ginevra, ho curato una mostra su Gaza, dove nelle aree rase al suolo vengono ora eretti data center. Lì ho visto per la prima volta come l’IA può anche minacciare il patrimonio culturale. In altri casi, può avere un potenziale incredibile per lo studio del passato. Bisogna riuscire a capire come usarla. È un tema su cui al Museo Egizio stiamo riflettendo molto.