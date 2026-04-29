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Nave, l’Rsa Villa Fiori è come nuova e guarda al futuro con fiducia

Il taglio del nastro dell’intervento, costato 14 milioni di euro, si terrà il 30 maggio: «Le rette restano inalterate», dice il presidente del Cda
Barbara Fenotti
L'ingresso della Rsa di Nave «Villa Fiori» - © www.giornaledibrescia.it
L'ingresso della Rsa di Nave «Villa Fiori» - © www.giornaledibrescia.it

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