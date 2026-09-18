I 500 anni di Beretta con Meloni e le Frecce, una festa per tutta la valle

Un boato, le scie tricolori sopra Gardone e centinaia di cellulari sollevati contemporaneamente per fermare quel momento. È durato poco, ma il doppio passaggio delle Frecce Tricolori ha regalato uno dei momenti più emozionanti del pomeriggio dedicato ai 500 anni della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta. Una giornata che ha portato in Valtrompia anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a Gardone e accolta con grande entusiasmo.
La premier ha preso parte all’inaugurazione del nuovo Innovation Hub insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, come ha spiegato Franco Gussalli Beretta. «Presidente, cosa significa essere qui oggi?», le è stato chiesto al suo arrivo. «Significa riconoscere realtà di assoluta eccellenza per il territorio, per il radicamento, per la storia che c’è dietro, per il Made in Italy nel mondo, per la sicurezza delle nostre forze dell’ordine... Lo vedete», ha risposto Meloni.
Le Frecce
Poco dopo gli occhi di Gardone si sono rivolti al cielo. Le Frecce sono arrivate, hanno attraversato la Valle lasciandosi dietro il tricolore e sono tornate una seconda volta. Due passaggi molto brevi, accolti con entusiasmo dalla folla. Lungo le strade c’erano famiglie, bambini, dipendenti ed ex dipendenti Beretta. Tantissimi hanno seguito il sorvolo attraverso lo schermo del cellulare, registrando immagini e video.
Una festa per la valle
Tra la gente anche molti anziani, alcuni ormai novantenni, che in Beretta hanno trascorso una parte importante della propria vita lavorativa. C’era curiosità per una celebrazione preparata da tempo e per vedere che cosa Gardone avrebbe messo in scena nel giorno del mezzo millennio della sua fabbrica. È forse tra questi volti che il cinquecentenario assume il significato più concreto: generazioni di gardonesi e valtrumplini hanno lavorato dietro quei cancelli, spesso passando idealmente il testimone da una generazione all’altra.
Il paese nel pomeriggio si è riempito come nelle grandi occasioni. L’afflusso ha provocato anche code e qualche rallentamento sulla Sp345, mentre nelle vie di Gardone la presenza di pubblico è cresciuta con l’avvicinarsi del passaggio delle Frecce.
Momento centrale della celebrazione, il grande evento all’interno del capannone Beretta con autorità, vertici dell’azienda, dipendenti e invitati. Fuori una Gardone affollata, che per un pomeriggio ha trasformato l’anniversario della sua fabbrica in una festa di paese.