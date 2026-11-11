ROMA, 11 NOV - "Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time alla Camera.
Tajani, 'ricevuti nuovi cyberattacchi, taglia anche su minori della mia famiglia'
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