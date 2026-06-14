Musica, sagre e cinema all’aperto: l’estate arriva a Brescia

Le giornate si allungano, le incombenze rallentano, il tempo libero aumenta, la scuola non impone orari fissi alle famiglie e si può godere anche di qualche giorno di ferie. E così i bresciani escono di casa e vivono maggiormente la città.
Si stima che il 25% degli italiani trascorra l’estate nella propria città (al fenomeno è stato dato il nome di staycation). Questo si traduce in decine di migliaia di residenti che animano le serate cittadine e dei borghi tra cinema all’aperto, sagre, festival ed eventi stagionali.
Lungo tutta l’estate
Ormai da qualche anno «We Love Castello» porta sul Cidneo concerti, incontri culturali, sport e un’area ristorante all’aria aperta. Gli eventi vanno dal crochet all’aperto ai quiz game, dai percorsi di degustazione alle notti sulla pista da ballo nella Fossa Viscontea. Il tutto completato dall’offerta del villaggio food truck con servizio al tavolo «Belvedere 030».
Fino all’11 settembre, poi, la rassegna itinerante «Estate nei quartieri» propone 53 appuntamenti gratuiti tra cui 40 concerti (jazz, blues, rock, cantautorato) e 13 spettacoli teatrali per famiglie e bambini. Sempre i rioni cittadini saranno i teatri delle «Eco cene di quartiere», 26 appuntamenti, quanti i CdQ, da giugno a settembre. Un appuntamento arrivato all’ottava edizione che vuole creare occasioni d’incontro e socialità, ma anche stimolare alla riflessione sugli sprechi e la raccolta differenziata.
Cinema
Per gli amanti del grande schermo sotto le stelle fino al 6 settembre l’appuntamento è con «L’Eden d’estate», il cinema all’aperto al Viridarium del Museo di Santa Giulia. Saranno proiettati gli ultimi successi al botteghino e grandi classici. Non ancora pubblicato il palinsesto del Cipiesse per la città (Arena del centro in via Bixio), mentre ci sono già appuntamenti per Rezzato, Castel Mella, Breno e altri centri in provincia.
Concerti
Tante le proposte musicali, la principale è il «Brescia Summer Music» che, a partire da luglio, porterà all’Arena Campo Marte e in Piazza della Loggia artisti come Emma Marrone, Negramaro, Europe, Fiorella Mannoia, Pooh e Il Volo. Come dimenticare, poi, la Festa di Radio Onda d’Urto, dal 2 al 22 agosto, nell’area feste di via Serenissima: nel cartellone spiccano Marlene Kuntz, 99 Posse, Caparezza e Subsonica.
Le sagre
Tra ferragosto e la fine si settembre, poi, c’è la Festa di San Rocco a Fornaci, una delle poche sagre tradizionali rimaste attive nel perimetro urbano, particolarmente gradita per la varietà della proposta culinaria. La data di quest’anno deve ancora essere svelata.
Il 3, 4, 5 luglio all’oratorio di Cristo Re a Borgo Trento c’è la Festa della birra, con un apprezzato stand gastronomico. Torna anche quest’anno la Festa delle associazioni al Parco Castelli: appuntamento dal 10 al 19 luglio. Diverse, poi, le feste alpine e delle associazioni nei tanti quartieri cittadini.