In Alta Valcamonica è arrivata l’estate: riaperti gli impianti

Il primo segnale di arrivo dell’estate vera (oltre che dell’inverno), in alta Valcamonica, è la riapertura degli impianti. Da ieri, è proprio il caso di dirlo, è scoppiata l’estate, sia per il ritorno del caldo, sia, appunto, per il via agli impianti di risalita, che permettono di raggiungere l’alta quota senza fare fatica e in pochi minuti.
Seggiovie in moto
Nel comprensorio Ponte-Tonale da ieri si sono rimesse in moto le seggiovie Roccolo Ventura a Temù e Valbione a Ponte, mentre sabato prossimo sarà la volta della cabinovia Pontedilegno-Tonale e il 20 giugno della Paradiso e della Presena. Ultime a partire saranno la Contrabbandieri e la Nigritella, fruibili dal 4 luglio. La messa in funzione estiva dell’impianto Nigritella è una delle novità della stagione, facilitando l’accesso a Cima Bleis e ai panorami sul gruppo Adamello-Presanella. Così sarà sino a metà settembre, in un giro lungo tre mesi.
All’appello, quest’anno, manca la seggiovia del Corno d’Aola. In queste settimane sono in corso i lavori per sostituirla con una moderna cabinovia da dieci posti, che partirà nel medesimo posto dell’attuale stazione a valle della seggiovia Corno d'Aola, non distante dal rifugio Valbione, con stazione intermedia a fianco del rifugio Petitpierre e arrivo a 2110 metri, punto di discesa dal vecchio skilift, in circa sei minuti e mezzo.
Aspettando il giorno
È proprio l’apertura estiva degli impianti di risalita che permette al consorzio Ponte-Tonale di organizzare, da qualche anno a questa parte, gli appuntamenti con Alba in quota, cinque occasioni per vivere il sorgere del sole in alta montagna tra il Roccolo Ventura a 1700 metri (il 19 luglio a Temù) e il ghiacciaio Presena a tremila metri (il 26 luglio, il 14, 21 e 26 agosto). Per consentire l’esperienza, cabinovie e seggiovia aprono prima dell’alba e accompagnano la salita in quota, fino ai punti panoramici, dai quali osservare la luce del mattino che raggiunge le vette dell’Adamello-Presanella. L’esperienza è resa ancor più suggestiva da concerti acustici dal vivo e dalla possibilità di fare colazione in quota, direttamente in rifugio.
Infine, seggiovie e cabinovie non solo permettono di raggiungere in un attimo i sentieri più spettacolari del comprensorio, ma anche di trasportare le biciclette, per poi lanciarsi in discese da brivido. Aperture e orari sono su www.pontedilegnotonale.com.