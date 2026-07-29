Musei di Brescia gratis ad agosto anche per nati e residenti in provincia

Musei civici di Brescia gratuiti per tutto agosto. Per i nati e residenti in città, ma anche per chi è nato e risiede in provincia. L'iniziativa, promossa dal Comune e dalla Fondazione Brescia Musei, consentirà per tutto il mese di visitare gratuitamente il Museo di Santa Giulia, il Parco archeologico di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo del Risorgimento e il Museo delle Armi Luigi Marzoli.
Orari e ingressi
Le sedi resteranno aperte dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.15), con apertura straordinaria anche il giorno di Ferragosto. Per usufruire della gratuità sarà sufficiente presentare un documento che certifichi la nascita o la residenza in provincia di Brescia, ad eccezione dei gruppi (minimo 10 persone, massimo 25) per i quali le modalità di prenotazione restano quelle consuete, chiamando il Centro unico prenotazioni.
Altre iniziative
Inoltre, il 15 e 16 agosto i visitatori potranno partecipare a un booksharing con la distribuzione gratuita di libri e cataloghi d'arte. Oltre alle collezioni permanenti, il percorso comprende tre mostre temporanee: «Franca Ghitti. Storie di Altri alfabeti» e «La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e un'eterna bellezza», ospitate al Museo di Santa Giulia, e «Cristina Mittermeier. La grande saggezza», allestita negli spazi del Grande Miglio del Castello.
La visita sarà arricchita da audioguide e materiali digitali gratuiti, oltre alle esperienze immersive del progetto «Double Reality–Il monumento e il suo doppio». Tra le novità spicca la nuova Vr Room della Pinacoteca Tosio Martinengo, mentre al Museo del Risorgimento resta disponibile, con un contributo di 6 euro, la Risorgimento Vr Experience, dedicata alla storia della città attraverso la realtà aumentata.