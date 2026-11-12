Morto dopo l’incidente a Calvagese: sabato il funerale di Bergomi a Nuvolento

La salma di Vincenzo Bergomi, dopo essere stata più di una settimana a disposizione dell’Autorità giudiziaria, si trova nella camera ardente alla casa funeraria Giacomini in via Gardesana, davanti al cimitero di San Michele di Prevalle. L’uomo, 72 anni residente a Nuvolento, è morto nella notte tra il 3 e 4 novembre, a un giorno di distanza dal terribile incidente avvenuto a Calvagese, dove è morta sul colpo l’amica che viaggiava con lui, Deborah Aderenti, 39 anni.
Solo nella mattinata di ieri, mercoledì 11 novembre, è stato concesso il nulla osta per il rilascio della salma, per dare la possibilità al figlio Giovanni, ai fratelli, ai parenti e agli amici di dare l'ultimo saluto al 72enne. Il funerale sarà celebrato sabato 14 novembre alle 15, partendo dalla casa funeraria alle 14.45, nella parrocchia di Santa Maria della Neve a Nuvolento.
Chi era
Bergomi abitava a Nuvolento in via Fabbri, pensionato, aveva trascorso una vita di duro lavoro nelle cave di marmo nella valle di Nuvolera. Un lavoro duro, fatto di fatica e sacrificio, che gli aveva permesso di raggiungere la meritata pensione e costruirsi una vita dignitosa. Appassionato di Guccini e dell'Inter conduceva una vita semplice, con qualche uscite serali.
Quel lunedì sera, 2 novembre, dopo una cena consumata in via Fabbri con l'amica Deborah, Vincenzo nel riaccompagnarla a casa a Polpenazze, durante il viaggio, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto è uscita di strada. Un attimo che ha cambiato per sempre il destino di due persone e dei loro cari.