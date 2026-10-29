Legionella a Palazzolo, morto l’85enne che era risultato positivo

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

L’anziano si è spento nella notte. La figlia: «Le sue condizioni erano fragili, ma penso che il batterio abbia dato il colpo di grazia»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali