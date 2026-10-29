Legionella a Palazzolo, morto l’85enne che era risultato positivo

Non ce l’ha fatta l’anziano di 85 anni dimesso dall’Ospedale di Comunità di Palazzolo sull’Oglio e risultato positivo alla legionella. L’uomo è morto nella notte. A dare la notizia è la figlia Paola Ducci, che due settimane fa aveva contattato il GdB preoccupata per la situazione.
I fatti
Il padre ha avuto un infarto intestinale ad agosto. Dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza al Civile è stato portato nella struttura di Palazzolo, dove è stato dimesso il 30 settembre. La figlia, vedendo che non accennava miglioramenti, lo ha portato al pronto soccorso di Chiari, dove è uscito dopo un giorno e mezzo. L’uomo però ha continuato ad accusare dolori fortissimi ed è quindi stato ricoverato al Civile. Qui gli esami hanno rivelato la positività alla legionella. Poi il triste epilogo.
«Per la legionella non sappiamo ancora nulla – ha spiegato la figlia –. Sono venuti a fare il prelievo anche a casa di mio padre. Le sue condizioni erano fragili, ma penso che il batterio abbia dato il colpo di grazia». Ora i familiari attendono l’esito degli esami per capire se il padre l’abbia contratta a Palazzolo sull’Oglio.