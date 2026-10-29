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Legionella a Palazzolo, morto l’85enne che era risultato positivo

L’anziano si è spento nella notte. La figlia: «Le sue condizioni erano fragili, ma penso che il batterio abbia dato il colpo di grazia»
Lucia Lazzari
Il bacillo della legionella visto al microscopio
Il bacillo della legionella visto al microscopio

Non ce l’ha fatta l’anziano di 85 anni dimesso dall’Ospedale di Comunità di Palazzolo sull’Oglio e risultato positivo alla legionella. L’uomo è morto nella notte. A dare la notizia è la figlia Paola Ducci, che due settimane fa aveva contattato il GdB preoccupata per la situazione.

I fatti

Il padre ha avuto un infarto intestinale ad agosto. Dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza al Civile è stato portato nella struttura di Palazzolo, dove è stato dimesso il 30 settembre. La figlia, vedendo che non accennava miglioramenti, lo ha portato al pronto soccorso di Chiari, dove è uscito dopo un giorno e mezzo. L’uomo però ha continuato ad accusare dolori fortissimi ed è quindi stato ricoverato al Civile. Qui gli esami hanno rivelato la positività alla legionella. Poi il triste epilogo.

«Per la legionella non sappiamo ancora nulla – ha spiegato la figlia –. Sono venuti a fare il prelievo anche a casa di mio padre. Le sue condizioni erano fragili, ma penso che il batterio abbia dato il colpo di grazia». Ora i familiari attendono l’esito degli esami per capire se il padre l’abbia contratta a Palazzolo sull’Oglio.

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