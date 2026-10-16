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Caso di legionella a Palazzolo, svuotato l'Ospedale di comunità

Nessuno dei pazienti presenta sintomi riconducibili all'infezione. Dimissioni e trasferimenti negli altri presidi dell'ASST, mentre prosegue la disinfezione
L'Ospedale di Comunità di Palazzolo
L'Ospedale di Comunità di Palazzolo

L'Ospedale di Comunità di Palazzolo sull'Oglio è stato completamente svuotato. Tutti i pazienti ricoverati nella struttura sono stati dimessi oppure trasferiti in altri presidi dell'Asst Franciacorta, mentre proseguono le attività di monitoraggio e disinfezione degli ambienti dopo il caso di legionella.

A comunicarlo è la stessa azienda sociosanitaria, che precisa come nessuno dei pazienti presenti abbia manifestato sintomi riconducibili alla legionellosi. Tutti sono stati sottoposti a valutazione clinica prima di lasciare la struttura.

I pazienti le cui condizioni lo consentivano sono stati dimessi e hanno potuto fare ritorno a casa. Per gli altri è stato disposto il trasferimento in strutture dell'Asst, garantendo la continuità delle cure.

Monitoraggio e disinfezione

L'Ospedale di Comunità è ora privo di pazienti. Sono in corso interventi di disinfezione degli ambienti, attività di monitoraggio e ulteriori misure preventive.

L'Asst ricorda inoltre che la legionella non si trasmette da persona a persona, ma è un batterio la cui presenza richiede specifiche precauzioni ambientali.

L'azienda sanitaria conferma di mantenere alta l'attenzione sulla tutela della salute di pazienti e operatori e di collaborare con le autorità competenti.

Al momento la nota non indica una data per la ripresa dell'attività della struttura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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legionellaospedale di ComunitàPalazzolo sull'Oglio
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