Legionella a Palazzolo, la figlia dell’85enne: «Mio papà se ne stava andando»

L’anziano era stato dimesso dall’Ospedale di Comunità e poi è risultato positivo al Civile. La figlia: «Preoccupati per gli accertamenti»

Grazie a sole e vento, oggi il prezzo fisso dell’offerta per le famiglie è circa il 50% in meno rispetto all’attuale prezzo medio all’ingrosso. E per le imprese ci sono i PPA