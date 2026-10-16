Caso di legionella, indagini all’Ospedale di comunità di Palazzolo

Collocati altrove i 17 pazienti presenti. La persona positiva era già stata dimessa. La Asst sta contattando i degenti che hanno lasciato la struttura nelle ultime settimane per verificare che stiano bene

Barbara Bertocchi Giornalista 16 ottobre 2026 2 ' di lettura

L'Ospedale di Comunità di Palazzolo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti salutelegionellaanzianoprevenzionePalazzolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...