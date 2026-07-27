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Montichiari, si cercano le tracce del varano per poter piazzare le gabbie

Da giorni le pattuglie della Polizia Provinciale e dei Carabinieri forestali stanno passando al setaccio le zone di campagna in cui è stato avvistato il rettile
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il varano fotografato a Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
Il varano fotografato a Montichiari - © www.giornaledibrescia.it

Il primo passo è trovare una traccia, un segno del suo passaggio. Quello successivo stabilire una strategia per provare a catturarlo, magari piazzando trappole e gabbie. Per ora però, a Montichiari, da quanto è stato possibile ricostruire manca ancora il primo passo.

Le ricerche

Da giorni infatti le pattuglie della Polizia Provinciale e dei Carabinieri forestali stanno passando al setaccio le zone di campagna in cui un agricoltore ha segnalato il doppio avvistamento del rettile ma per ora non sembra siano state trovate tracce tali da garantire una identificazione certa.

Al momento dunque restano le testimonianze dirette e la fotografia scattata durante le operazioni di irrigazione dei campi verso Calcinato e la sparizione di galline ovaiole, attribuibile però anche ad altri animali che si aggirano nella stessa zona.

L’ordinanza

L’attenzione comunque è massima e il sindaco di Montichiari ha annunciato una ordinanza per vietare le passeggiate nelle zone ritenute a rischio: in attesa del provvedimento il primo cittadino ha invitato le persone alla prudenza.

Per tutti la raccomandazione è di evitare le passeggiate, soprattutto negli orari serali e notturni e comunque, in caso di avvistamento, di non cercare di avvicinare l’animale e anzi di avvisare subito le forze di polizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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varanoavvistamentoricercheCarabinieri forestaliPolizia provincialeMontichiari

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