Montichiari, per catturare il varano piazzata una trappola con esca

La caccia al varano di Montichiari entra in una nuova fase. Oggi la Polizia provinciale ha sistemato nell’area degli avvistamenti una grande trappola, di quelle utilizzate abitualmente per catturare i cinghiali: una gabbia di circa due metri per due, all’interno della quale è stata collocata come esca una carcassa di pollo.
Le ricerche e l’ordinanza del sindaco
L’installazione è stata possibile dopo la pubblicazione dell’ordinanza firmata dal sindaco Marco Togni, che ha vietato il transito pedonale e le attività all’aperto nell’area interessata. Il provvedimento ha infatti consentito di mettere in sicurezza la zona e di operare limitando il rischio che curiosi o escursionisti possano avvicinarsi alla trappola o interferire con le ricerche.
La gabbia sarà ora controllata dagli agenti della Polizia provinciale, è dotata di un sistema d’allarme collegato con la centrale che si attiva appena scatta, mentre proseguono i sopralluoghi nelle campagne della Bassa bresciana. L’obiettivo è attirare il rettile e catturarlo senza arrecargli danni, mettendo fine a una vicenda che da giorni sta richiamando sul posto televisioni nazionali e alimentando decine di segnalazioni alla polizia Locale di Montichiari.
Se il varano dovesse finire nella trappola, sarà avvisato un veterinario esperto in rettili che si occuperà di rendere inoffensivo l’animale per trasferirlo in un luogo sicuro.