Varano a Montichiari, si estende l’area chiusa ai pedoni

Si estende l’area a Montichiari in cui è vietato stazionare o transitare, a piedi o in bicicletta, per il rischio di incrociare il varano in fuga nella Bassa. Lo stabilisce la nuova ordinanza del sindaco Marco Togni.
I confini
La zona interessata dal divieto è delimitata a nord dalla Sp 668 (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Patuzza e la rotatoria di Pozzo Cavato-viale Europa), a nord dall’area agricola in località Colomberino Castellina fino al confine con il Comune di Calcinato, e a sud dai terreni limitrofi alla zona agricola di Pozzo Cavato e all’area adiacente al parco acquatico Prato Blu.
Il monitoraggio
Prosegue parallelamente l’attività di monitoraggio, effettuata con l’ausilio di droni dotati di termocamera, per individuare la traccia termica e la posizione esatta del rettile, e di due trappole posizionate in punti considerati strategici.
Sono al lavoro, anche per le perlustrazioni a terra, la Polizia provinciale, quella locale, i Nuclei carabinieri forestali e il Nucleo carabinieri Cites competente per territorio.
Nella stessa ordinanza, il sindaco invita i cittadini a «evitare categoricamente di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare il rettile», e a segnalare eventuali avvistamenti al 112 o alla Polizia locale, contattabile al numero 0309656264.