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Varano a Montichiari, si estende l’area chiusa ai pedoni

Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Marco Togni: proseguono le attività di monitoraggio e perlustrazione, con l’impiego di droni e trappole
Il varano fotografato a Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
Il varano fotografato a Montichiari - © www.giornaledibrescia.it

Si estende l’area a Montichiari in cui è vietato stazionare o transitare, a piedi o in bicicletta, per il rischio di incrociare il varano in fuga nella Bassa. Lo stabilisce la nuova ordinanza del sindaco Marco Togni.

I confini

La zona interessata dal divieto è delimitata a nord dalla Sp 668 (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Patuzza e la rotatoria di Pozzo Cavato-viale Europa), a nord dall’area agricola in località Colomberino Castellina fino al confine con il Comune di Calcinato, e a sud dai terreni limitrofi alla zona agricola di Pozzo Cavato e all’area adiacente al parco acquatico Prato Blu.

La nuova area interdetta ai pedoni
La nuova area interdetta ai pedoni

Il monitoraggio

Prosegue parallelamente l’attività di monitoraggio, effettuata con l’ausilio di droni dotati di termocamera, per individuare la traccia termica e la posizione esatta del rettile, e di due trappole posizionate in punti considerati strategici.

Sono al lavoro, anche per le perlustrazioni a terra, la Polizia provinciale, quella locale, i Nuclei carabinieri forestali e il Nucleo carabinieri Cites competente per territorio.

Nella stessa ordinanza, il sindaco invita i cittadini a «evitare categoricamente di avvicinarsi, tentare di catturare, inseguire o spaventare il rettile», e a segnalare eventuali avvistamenti al 112 o alla Polizia locale, contattabile al numero 0309656264.

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