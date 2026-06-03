Molinetto, gli Alpini sono pronti alla festa per i loro 90 anni

Ogni passo scandirà un ricordo, ogni saluto raccolto per strada sarà per i presenti, ma anche per chi li ha preceduti, ogni applauso porterà con sé affetto e riconoscenza. Perché quando passano le penne nere , passa una storia fatta di volti, di presenza, di generosità.

Sarà un fine settimana percorso da memoria, appartenenza e orgoglio quello prossimo che si vivrà a Molinetto di Mazzano , dove tra le vie della frazione, da settimane accarezzate dallo sventolìo dei tricolori, ci saranno la sfilata per il 90esimo di fondazione del gruppo Alpini molinettese e la 57ª adunata sezionale dell’ Ana Brescia .

Storia ed emozioni

«I 90 anni del nostro sodalizio sono un insieme di forti emozioni – ammette il capogruppo Andrea Pascolin – di lavoro, beneficenza e volontariato, accompagnati da brindisi e cene, a volte anche da qualche discussione, ma tutto per un unico scopo: impegnarsi per gli altri. E li celebriamo in un anno all’insegna dell’alpinità, nel ricordo dei nostri "veci", di chi è ancora al nostro fianco e di chi è andato avanti».

La memoria sarà per quei reduci della Prima Guerra mondiale che nel 1936, ritrovandosi all’osteria «La Busa», di fatto la prima sede (oggi questa è in via Galvani), nominarono come capogruppo il signor Virgilio Filippini, ma pure per chi li ha succeduti e, nel tempo, non ha mai smesso di fare per l’altro, di esserci, tracciando una strada arricchita da legami e progetti, e scrivendo una storia intrecciata a doppio filo al territorio. Come detto, tale eredità, oggi raccolta insieme all'appartenenza e ai valori dai 106 soci non sarà la sola ad essere celebrata. Con essa ci sarà anche l’orgoglio del corpo alpino bresciano che si tradurrà nei tanti gruppi che convergeranno a Molinetto da varie parti della provincia per l'adunata sezionale.

La festa

Il programma dei festeggiamenti prevede: venerdì alle 20.30, nella parrocchiale di Molinetto, il concerto dei cori Palazzolese e Predelle, mentre sabato vi saranno, alle 15.30, l’incontro con l’Amministrazione in sala consiliare e, alle 16.30, in via Cattaneo, il carosello della fanfara.

A seguire e reso omaggio al monumento del generale Romolo Ragnoli, si terranno poi la sfilata, che culminerà nell’inaugurazione dell'implemento al monumento delle penne nere, e la messa, alle 17.30, nella parrocchiale della frazione. Domenica, infine, l’apice delle celebrazioni che coinciderà alle 9.30 con gli onori al gonfalone del Comune e al vessillo della sezione di Brescia, e con la sfilata che prenderà il via alle 10, da via Cattaneo. Concluderanno passaggio della stecca e ammaina bandiera.