Mille Miglia e Alpini: a Salò una settimana tra storia, impegno e memoria

Dopo essere scese dai Tormini lungo la SS45bis, prima di Barbarano le auto faranno inversione di marcia per immettersi in viale Landi. Poi la discesa verso piazza Carmine, la passerella sul lungolago Zanardelli e in piazza Vittoria, dove verrà effettuato il controllo timbro.

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Quindi i passaggi in piazza Vittorio Emanuele II (la Fossa), viale Bossi, via De Gasperi, via Zane, via Bertoni, via Pietro da Salò e infine sulle Zette, con i tornanti resi celebri dallo storico Circuito del Garda. Le auto proseguiranno poi verso la Valtenesi e il basso Garda. Sarà, ancora una volta, l’incontro tra due realtà iconiche: la 1000 Miglia, rievocazione storica famosa in tutto il mondo, e Salò, con il suo patrimonio unico di bellezza e un richiamo altrettanto internazionale.

L’Adunta degli Alpini

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno andrà poi in scena un altro evento di grande richiamo e suggestione: l’Adunata degli Alpini della sezione Monte Suello, che celebrerà il centenario della fondazione. Sarà un’occasione per conoscere la storia, i valori e le opere delle penne nere della sezione gardesana e valsabbina, fondata il 22 agosto 1926.

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L’adunata si aprirà ufficialmente venerdì 12 alle 18 con gli onori al monumento degli Alpini di Villa di Salò e alle 20 con i cori itineranti per le vie della città.

Sabato 13 è in programma la sfilata per le vie cittadine, con ammassamento alle 16 in piazza Serenissima, l’alzabandiera e l’onore ai Caduti in piazza Vittoria e, alle 18.30, la Messa in Duomo. La giornata si chiuderà alle 21 con il concerto della Fanfara di Salò in piazza Duomo. In programma anche escursioni e visite guidate.

Domenica 14 spazio alle cerimonie solenni: alle 8.45 gli onori al Sacrario, alle 9.15 l’ammassamento allo stadio Turina e, a seguire, la sfilata per le vie cittadine, i discorsi e il passaggio della stecca al Giardino Baden Powell.