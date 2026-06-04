Monte Suello, tre giorni di festa per il secolo di storia degli Alpini

«Fondata nel 1926, in un tempo segnato dalle conseguenze della Grande Guerra , l’allora Sezione del Benaco nacque per custodire la memoria del servizio prestato dagli Alpini , mantenere vivo il vincolo di fratellanza tra commilitoni e tradurre in impegno civile valori maturati nell’esperienza delle armi. Da allora, senza interruzioni, ha attraversato le trasformazioni del Paese, restando fedele alla propria missione e al solco tracciato dai Padri fondatori».

Nelle parole del presidente della Sezione Ana Monte Suello, Sergio Poinelli, ritroviamo il senso di cent’anni di attività: memoria, fratellanza, impegno. Questa storia lunga un secolo è un patrimonio morale che sarà celebrato il 12, 13 e 14 giugno , in occasione dell’adunata sezionale del centenario.

A organizzarla sono i tre gruppi del Comune: quello di Salò, guidato da Paolo Rossati, quello di Serniga-San Bartolomeo, capogruppo Marco Giacomini, e quello di Villa e Cunettone, guidato da Mirko Vezzola.

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Il programma

Saranno tre giorni carichi di occasioni per conoscere la storia e condividere i valori delle penne nere della Monte Suello, dei suoi 57 gruppi distribuiti tra Garda e Valsabbia e dei suoi 3mila alpini. Venerdì 12 alle 18 gli onori al monumento degli Alpini di Villa e alle 20 cori itineranti nelle vie della città. Sabato mattina spazio agli eventi di comunità, con escursioni, visite guidate e un triangolare di calcio. L’evento entrerà nel vivo sabato alle 17, con la cerimonia d’ingresso del Vessillo itinerante, in tour tra i gruppi dallo scorso 27 gennaio, seguita dalla sfilata da piazza Serenissima a piazza Vittoria. Alle 21, in piazza del Duomo, il Concerto del Centenario con la Fanfara di Salò.

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Domenica alle 9.45, salutata dal lancio di paracadutisti con il tricolore, prenderà il via la grande sfilata dallo stadio al lungolago. La manifestazione si concluderà con gli interventi delle autorità e il passaggio della stecca al gruppo di Agnosine, che ospiterà la sezionale del 2027.

Emozioni

A Salò giungeranno il Consiglio nazionale Ana, con il presidente Sebastiano Favero, e alti ufficiali dell’Esercito. «La storia e i valori della Monte Suello - ha detto il sindaco Francesco Cagnini - testimoniano quella concreta cultura del fare che da sempre è cifra distintiva degli Alpini. È giusto che i nostri alpini facciano festa, visto che lavorano per la comunità da cento anni».

Il presidente Poinelli si aspetta una grande partecipazione: «Il centenario sarà un’occasione unica, perché non ce ne sarà un altro. Continueranno però a esserci i nostri valori: sacrificio, solidarietà, coerenza, senso del dovere. Viva Salò, viva gli Alpini, viva l’Italia».