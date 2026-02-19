La Mille Miglia tornerà a correre sul lungolago di Salò

La 1000 Miglia torna a fare tappa a Salò, con il controllo timbro sul lungolago e le prove cronometrate sulle Zette, lungo tornanti iconici della storia dell’automobilismo.

Sarà il quarto passaggio negli ultimi sei anni – dopo quelli del 2021, 2022 e 2024 –, a conferma del feeling consolidato tra la Freccia Rossa, celebre in tutto il mondo, e la cittadina gardesana, espressione di un patrimonio di bellezza che genera un richiamo altrettanto internazionale.

Il programma

Come accadde nel 2022, la corsa farà tappa a Salò dopo la partenza da Brescia, in programma martedì 9 giugno. Le auto entreranno in territorio salodiano nel primo pomeriggio: dopo essere scese dai Tormini sulla 45 bis, prima di Barbarano faranno inversione di marcia per immettersi in viale Landi. Poi la discesa di piazza Carmine, la passerella sul lungolago Zanardelli e in piazza Vittoria, dove verrà effettuato il controllo.

Quindi i passaggi in piazza Vittorio Emanuele II (la Fossa), viale Bossi, via De Gasperi, via Zane, via Bertoni, via Pietro da Salò e infine sulle Zette, con i tornanti resi celebri dallo storico Circuito del Garda.

«Siamo orgogliosi – hanno detto ieri, in sede di presentazione, il sindaco Francesco Cagnini e il consigliere Andrea Battani – di riportare questo evento sul nostro territorio. La 1000 Miglia aprirà una settimana storica per Salò, che si chiuderà dal 12 al 14 giugno con l’Adunata sezionale del centenario degli Alpini della Monte Suello».

Le radici

Paolo Mazzetti, consulente storico di 1000 Miglia srl, ha fatto notare che il «rapporto tra la 1000 Miglia e Salò è più antico di quanto si pensi: a organizzare la prima edizione della corsa, nel 1927, fu lo stesso gruppo di amici che dal 1921 organizzava il Circuito del Garda. Il consolidato rapporto di amicizia tra 1000 Miglia e la città di Salò si rinnova per mostrare ai tanti partecipanti stranieri e ai moltissimi inviati dei media internazionali uno degli scorci più belli del nostro Paese, il lungolago salodiano».

Il passaggio richiamerà, come avvenuto negli anni scorsi, la folla delle grandi occasioni. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità. «Saranno emesse apposite ordinanze – fa notare il comandante della Polizia locale Stefano Traverso – ma i disagi saranno ampiamente compensati dal fascino e dal richiamo dell’evento».