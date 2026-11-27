Nei primi dieci mesi dell’anno i Carabinieri di Brescia hanno denunciato 1.250 persone per reati da Codice Rosso, in media quattro al giorno. Nel bilancio della Polizia di Stato, che arriva al 20 novembre, circa la metà delle denunce riguarda i maltrattamenti in famiglia. Da questi dati parte la puntata di Messi a fuoco dedicata alla violenza di genere, in onda venerdì 27 novembre alle 20.30 su Teletutto, con la conduzione di Andrea Cittadini.
Ai numeri delle forze dell’ordine si affiancherà la testimonianza della madre di Monia Del Pero, vittima di femminicidio. A Monia è intitolata la stanza della Questura di Brescia dove le donne che hanno subito violenza possono raccontare quanto accaduto in un ambiente protetto. La puntata seguirà il percorso che si apre quando una donna chiede aiuto, dal primo ascolto alle misure che possono essere adottate per proteggerla, come l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento.
In studio con Cittadini ci saranno l’avvocato Pietro Paolo Pettenadu, legale di Pasquale Raccioppoli – la guardia giurata di 52 anni che il 4 gennaio 2026 a Capriolo aveva cercato di uccidere la moglie da cui si stava separando – condannato in primo grado a 13 anni e 5 mesi per tentato femminicidio; il giornalista del Giornale di Brescia Paolo Bertoli e Francesco Tocci, comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Brescia. In collegamento interverrà la psicologa e psicoterapeuta Laura Iozzino. Si parlerà anche di come riconoscere la violenza nelle relazioni di coppia.