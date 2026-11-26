Il Tribunale di Brescia ha condannato a 13 anni e 5 mesi per tentato femminicidio Pasquale Raccioppoli, guardia giurata di 52 anni che il 4 gennaio 2026 a Capriolo aveva cercato di uccidere la moglie da cui si stava separando. È la prima volta che il Tribunale di Brescia riconosce questo tipo di reato. La Procura aveva chiesto 14 anni di reclusione.
Al culmine di una discussione l’uomo aveva afferrato un paio di forbici da cucina e l’aveva colpita più volte. Il tribunale nel corso del rito abbreviato ha riconosciuto il tentato femminicidio e la violenza sessuale, condannandolo anche a 75mila euro di risarcimento per la vittima. Oltre a ciò è stata stabilita una misura di sicurezza di ulteriori tre anni una volta scontata la pena, nonché la decadenza della potestà genitoriale.