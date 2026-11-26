Prima condanna del Tribunale di Brescia per tentato femminicidio

Pasquale Raccioppoli dovrà scontare 13 anni e 5 mesi di carcere: nel gennaio 2026 a Capriolo aveva cercato con delle forbici di uccidere la moglie da cui si stava separando

Paolo Bertoli Giornalista 26 novembre 2026 1 ' di lettura

L'ingresso del Tribunale di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentato femminicidioTribunale di BresciaCapriolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...