Signora, non è stanca? «Mentalmente lo sono molto. Mi stanca trovarmi sempre davanti a dei muri». Di gomma, perlopiù. Gigliola Bono ha 73 anni e da quasi metà della sua vita va avanti per due. Anche per Monia, strappata a questa terra quando aveva appena 19 anni, il 13 dicembre del 1989, dalle mani dell’ex fidanzatino. Un femminicidio quando il femminicidio un nome ancora non lo aveva. Una – la signora Bono – contro tutti. Una battaglia senza fine per ottenere che le vittime di femminicidio «siano equiparate a quelle del terrorismo come della mafia e le famiglie possano ottenere risarcimenti dallo Stato».
Gigliola non ha pace «Se domani mattina mi dicessero che ho vinto e mi dessero anche solo un euro io sarei a posto e allora potrei morire anche subito». Gigliola porta Monia e la sua battaglia ovunque sia richiesta. E lei (ieri ha partecipato a un incontro all’Unione ciechi), alla sua maniera di donna che va dritto per dritto, si dona con tutta se stessa. «Anche se c’è tanta ipocrisia attorno al 25 novembre. Passato il giorno, di violenza se ne riparla l’8 marzo. Il 25 novembre deve essere dal 1° gennaio al 31 dicembre».
Signora, quali sono i muri di cui parla?
Quelli alzati dalle istituzioni che non reagiscono al fenomeno della violenza di genere. È un’emergenza che non viene riconosciuta come tale. Dunque resta incontrastata.
Trova che di violenza di genere si parli troppo spesso a vuoto?
È così. C’è anche del falso buonismo che è quello del voler perdonare per forza tutti. Questo mi fa male. Io sono cresciuta in una famiglia che mi ha insegnato che chi sbaglia paga e così deve essere. Manca la certezza della pena e così ci sarà sempre qualcuno che rifarà qualcosa di terribile.
La sua battaglia a che punto è?
A quello in cui parlo di cattiveria e menefreghismo delle istituzioni. Scriva testualmente ciò che le dico per cortesia: l’arroganza e l’indifferenza dei giudici non hanno limiti. Una udienza in corte d’appello che si sarebbe dovuta tenere nel giugno del 2025 ce l’hanno spostata a luglio 2026 e la sera prima è arrivata una pec con lo slittamento a novembre del 2027.
È l’arroganza dei giudici o del sistema?
Parliamo pure di arroganza di tutti. Si parla di vite e di vittime: possibile che ci siano dei rinvii in questa maniera e senza spiegazioni? Udienze poi che durano cinque minuti...E tu per cinque minuti fai slittare tutto di oltre due anni?
Come fa a non mollare tutto?
Quando è arrivata l’ultima pec ho detto effettivamente «basta» e l’ho comunicato al mio avvocato. Poi passata una settimana mi è rimontata la rabbia e ho deciso di ripartire. Voglio andare a Strasburgo dove sono sicura al 100% che l’Italia verrà condannata. Ma a Strasburgo fino a che non sono esauriti i tre gradi qui non posso andare. Il loro gioco è questo. Io comunque sto battendo anche la direttiva 80 (riguarda l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, ndr).
Lei si è trasformata in un avvocato...
Non amo farmi smentire. Per cui studio.
Cosa prova ogni volta che sente di un femminicidio?
Dolore e rabbia.
C’è qualcuno a livello istituzionale che sente vicino? O qualcuno che l’ha delusa?
Tutti ti dicono «ti aiuto», ma quando si deve arrivare al sodo ti ritrovi sempre sola.
In famiglia non le dicono di fermarsi?
Penso soprattutto ai miei figli, Rossana e Francesco. Per Rossana, 50 anni, la morte di Monia è stato un trauma grande, lo ha vissuto mentre Francesco, 35 anni, è arrivato dopo. Ciascuno ha dunque il proprio modo di sentire il tutto. Però entrambi mi dicono «devi andare avanti». Specie il ragazzo: se io dovessi mancare andrà avanti per me.
Signora, chi sarebbe Monia oggi?
Me lo chiedo sempre, ma non lo so. E poi non riesco proprio a immaginarmela una «vecchiarella» come sarebbe ora a 56 anni. A volte vorrei provare con l’intelligenza artificiale a invecchiare il suo volto, ma poi non lo faccio perché me la vedo ancora ragazza e riesco ancora a sentire la sua voce. La mia più grande paura è scordarmela. No, l’indifferenza con cui siamo trattati non l’accetto, mi è insopportabile.