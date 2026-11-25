Gigliola Bono, 37 anni dopo l’omicidio della figlia: «Giudici arroganti»

La mamma di Monia Delpero lotta affinché le vittime di femminicidio siano equiparate a quelle di mafia e terrorismo: «Sono stanca, attorno trovo tanta ipocrisia e indifferenza delle istituzioni, ma non mollerò finché avrò vita»