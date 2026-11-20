Mense scolastiche più care del 25%, difficoltà organizzative all’avvio del nuovo polo e una richiesta crescente di assistenza agli alunni. A Sarezzo il Piano per il diritto allo studio 2026/2027, approvato a maggioranza con l’astensione della minoranza, riaccende il confronto tra Amministrazione e opposizione.
Tutti i numeri
Sul tavolo ci sono 660.885 euro destinati alle attività educative e al sostegno delle famiglie, in un sistema che coinvolge circa 1.145 studenti: 258 all’infanzia, 570 alla primaria e 317 alla secondaria di primo grado. Uno dei nodi principali riguarda la refezione. Il consigliere Luigi Paonessa dei Popolari e democratici per il bene comune, contesta l’aumento del 25% della tariffa del pasto, ritenendolo «eccessivo rispetto ai maggiori costi di produzione».
Richiama inoltre circa 100mila euro di maggiori entrate registrate negli ultimi due consuntivi, in buona parte provenienti dalla mensa, chiedendo di utilizzare queste risorse per alleggerire la spesa delle famiglie. L’assessore Massimo Ottelli difende invece gli adeguamenti, richiamando il rincaro generale dei costi, dagli alimenti ai trasporti, e la necessità di mantenere in equilibrio i conti. La discussione si intreccia con le novità del nuovo polo scolastico.
Nuova organizzazione
Alla primaria Mariele Ventre l’aumento degli iscritti ha portato all’attivazione di due classi prime a tempo pieno, rendendo necessario ampliare gli spazi della mensa e prevedere personale aggiuntivo per la sorveglianza durante i pasti. Alla scuola dell’infanzia Rodari è stato invece attivato il pre-asilo, finanziato dal Comune per rispondere alle esigenze dei genitori. Sul fronte del trasporto scolastico la spesa ammonta a 153.450 euro per gli autobus, ai quali si aggiungono 59.480 euro per l’assistenza a bordo. La sindaca Valentina Pedrali riconosce alcune difficoltà nelle prime settimane, soprattutto nell’individuazione dei mezzi e nella gestione degli alunni, precisando che «sono state affrontate e risolte».
Cambia anche l’organizzazione del pre-scuola, affidato a una cooperativa anziché agli insegnanti. Una scelta criticata da Paonessa, che lamenta uno scarso confronto con l’istituzione scolastica. La sindaca replica che il cambiamento risponde alla volontà di uniformare la gestione e garantire pari opportunità di accesso.
Cresce intanto l’impegno per l’inclusione: gli studenti che necessitano di assistenza ad personam sono saliti a 60, per complessive 750 ore settimanali. Tra le altre novità figura l’aula studio del nuovo polo, accessibile tramite badge, inizialmente nel pomeriggio e alla sera, con possibilità di estendere l’apertura alle 24 ore.