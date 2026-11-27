Sci e scarponi pronti: se il meteo darà una mano, sabato 5 dicembre sul Maniva si tornerà a sciare. La neve dei giorni scorsi ha già regalato al comprensorio la sua veste invernale e il personale di Maniva Ski è al lavoro per preparare le piste in vista del ponte dell’Immacolata. Per chi proprio non riesce ad aspettare, già oggi e domani sarà possibile concedersi una prima giornata sulla neve. La società ha infatti annunciato l’apertura dello Chalet Maniva, con servizio bar e ristorante, e della pista riservata a bob e slitte. Ad accogliere i visitatori ci sarà anche il Dosso Alto, storico albergo ristorante della famiglia Rambaldini. Particolarmente atteso dalle famiglie con bambini è il ritorno in funzione dell’area bob, lunga circa 200 metri e servita da un tappeto mobile per la risalita. Il biglietto giornaliero costa 12 euro per ogni bob utilizzato, mentre dalle 14 la tariffa scende a nove euro. Anche in quest’area è obbligatorio indossare il casco.
Sciare
Per quanto riguarda lo sci alpino, nei prossimi giorni si valuterà quali piste e impianti potranno essere aperti in occasione del primo fine settimana di dicembre, confidando anche nelle temperature favorevoli all’innevamento programmato. Il comprensorio dispone di tracciati di diversa difficoltà e di due campi scuola, uno sul versante triumplino e l’altro su quello valsabbino.
Intanto ieri, in occasione del Black Friday, gli appassionati hanno avuto la possibilità di acquistare online gli skipass giornalieri a prezzo scontato, utilizzabili anche durante le festività natalizie. Per la stagione 2026/2027 il giornaliero per gli adulti costerà 40 euro in alta stagione e 34 in bassa, mentre per i ragazzi le tariffe saranno rispettivamente di 34 e 25 euro e per i bambini di 21 e 19 euro. Confermata anche la possibilità di acquistare abbonamenti per dieci giornate non consecutive.
Gli impianti, una volta avviata la stagione, saranno in funzione dalle 8.30 alle 16.30. Da ricordare l’obbligo del casco anche per gli sciatori maggiorenni e quello di disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, acquistabile anche in biglietteria con un supplemento di due euro.
Come accedere
Sul fronte della viabilità è già scattata la chiusura invernale della strada che collega il piazzale del Maniva al parcheggio della seggiovia Persek, sul versante di Bagolino, disposta dal Comune valsabbino con un’ordinanza del 18 novembre. Per raggiungere in auto lo Chalet Maniva e l’area bob sarà quindi necessario risalire la Valtrompia passando da Collio e San Colombano, mentre chi arriverà dalla Valsabbia potrà accedere agli impianti dal piazzale dello Chalet Igloo. Gli aggiornamenti sull’effettiva apertura delle piste saranno consultabili sul sito di Maniva Ski, dove sono disponibili anche le immagini delle webcam.