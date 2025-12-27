Giornale di Brescia
Sci, le 10 regole da rispettare per tutelare sé e gli altri

Sciare è un’attività all’aria aperta entusiasmante e appassionante, ma non priva di responsabilità
Una sciatrice
Sciare è un’attività entusiasmante, ma comporta anche responsabilità. È fondamentale seguire quindi alcune regole di buona condotta per garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle piste. A partire dal casco, che è obbligatorio per tutti: adulti e bambini, sciatori e snowboarder, principianti ed esperti.

Le regole quando si scia

Innanzitutto, gli sciatori devono controllare la propria velocità e il comportamento, adattandosi alle proprie capacità e alle condizioni del terreno. Non è saggio lanciarsi a tutta velocità su piste affollate, specialmente se non si è esperti nel fermarsi. Ricordate: sciate sempre nei limiti delle proprie possibilità. Un altro aspetto critico riguarda la sosta: gli sciatori devono evitare di fermarsi in punti pericolosi, come passaggi stretti o dietro a dossi. In caso di caduta, è essenziale liberare la pista rapidamente per evitare incidenti.

In fase di sorpasso, è importante rispettare gli sciatori davanti. Che si sorpassi da destra o sinistra, bisogna lasciare sempre spazio sufficiente per consentire all’altro sciatore di mantenere il proprio ritmo. Inoltre, esistono zone tranquille dedicate ai principianti, dove è importante sciare con cautela e rispetto per chi è meno esperto. All’incrocio delle piste, lo sciatore deve controllare con attenzione a monte e a valle prima di riprendere. Il rispetto delle priorità è fondamentale: chi si trova sotto ha sempre la precedenza.

Il casco è obbligatorio per tutti
Gli sciatori devono anche prestare attenzione alle segnaletiche e alle informazioni sulle condizioni meteorologiche, evitando di entrare in aree chiuse. In caso di incidente, è obbligatorio prestare assistenza e identificarsi ai servizi di emergenza. Rispettare queste regole non solo protegge sé stessi, ma contribuisce anche a mantenere un ambiente sicuro e piacevole per tutti.

Bere e sciare

Occhio anche al tasso alcolemico sulle piste. Proprio come per guidatori e guidatrici, anche chi scia è tenuto a non bere eccessivamente (bombardini, birre in rifugio e simili). Il limite è lo stesso: superando un tasso alcolemico dello 0,5% si può incorrere in sanzioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
scisciaresicurezza sugli sci
