Maltrattamenti in famiglia: 30enne condannato a 4 anni e 6 mesi

È stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere, sei mesi meno di quanto aveva chiesto il pubblico ministero, l’uomo, di origini pachistane di 30 anni, che era stato accusato di maltrattamenti in famiglia. La corte, presidente Cesare Bonamartini, ha accolto quasi interamente la richiesta del sostituto Chiara Bonfadini cui si era associata anche la parte civile. Quest’ultima aveva chiesto anche un risarcimento di 30mila euro e una provvisionale di 10mila, questa poi effettivamente fissata.
La vicenda
La coppia, lui nato in Pachistan ma a Brescia da molti anni, lei bresciana, si era formata nel 2016 e dal 2017 i due ragazzi hanno convissuto e avuto due figli. Nei mesi scorsi la donna si è presentata in Questura per chiedere che il compagno, dal quale si stava separando, fosse ammonito. Il suo racconto ha messo in moto un procedimento d’ufficio per maltrattamenti in famiglia che ha portato, in pochissimi giorni, all’applicazione di un braccialetto elettronico e del divieto di avere contatti con la persona offesa alla fine del 2025. Un divieto che l’uomo aveva poi violato, vedendosi aprire le porte del carcere.
Nell’udienza che si è celebrata questa mattina, dopo gli ultimi testimoni citati dalla difesa, l'imputato, che ha sempre negato le accuse, ha fatto dichiarazioni spontanee: «Io non le ho mai fatto del male, volevo solo che la smettesse di chiedermi soldi. Ero disperato perché quando sono tornato dal Pakistan avevo la famiglia distrutta e lei mi minacciava che se non pagavo mi toglieva i bambini».
Le parti
A quel punto le parti hanno presentato le proprie conclusioni e richieste: per la Procura della Repubblica, il sostituto Chiara Bonfadini ha parlato di «maltrattamenti quasi quotidiani, di insulti davanti ai figli minori di schiaffi, pugni, calci e tirate di capelli. Comportamenti che sono aumentati dopo la nascita del primo figlio». Il magistrato ha poi citato caso specifici a cui hanno assistito i familiari della ex compagna e spiegato che «l’uomo pretendeva di controllare sempre dove fosse la compagna, nel corso del processo ha cercato di addossare alla donna la responsabilità della separazione per allontanare da se le responsabilità nei maltrattamenti» e chiesto infine una condanna a cinque anni.
Per la difesa, l’avvocato Klodjan Kolaj, ha voluto chiarire che «si tratta solo di circostanze raccontate dalla persona offesa o dai suoi familiari, delle quali non ci sono stati riscontri». Presentando invece la propria produzione documentale, la difesa ha sottolineato come «dalla copia forense del telefono emerge un quadro diverso, dal quale non risultano sottomissione o paura da parte della donna. Lei in una conversazione gli spiega di avere un altro uomo e lui reagisce in modo educato. Le presunte aggressioni sono comunque tre episodi in otto anni, non di fatti quotidiani». Per Kolaj dunque «dalle conversazioni si capisce che era lei ad offrirsi per fare alcune delle cose per cui invece dice di essere stata obbligata». La corte però ha accolto la testi della Procura e condannato il 30enne.