Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

«Sono stato un violento»: il racconto dopo la condanna

Marco Papetti
L’associazione Il cerchio degli uomini punta alla rieducazione di uomini violenti attraverso dialogo e confronto: l’intervista di Nunzia Vallini a uno degli utenti, condannato per maltrattamenti sulla compagna
Loading video...
Violenza di genere, l'intervista di Nunzia Vallini a un utente del Cerchio degli uomini

Per prevenire la violenza di genere esistono realtà pensate per gli uomini: uomini che hanno esercitato violenza contro una donna o che si sono accorti di aver messo in atto comportamenti aggressivi e cercano supporto per eliminarli. A Brescia se ne occupa l’associazione Il cerchio degli uomini: il fine è la rieducazione attraverso il dialogo e il confronto, per spegnere intenzioni violente reali o potenziali e liberarsi dalla cultura del possesso e del controllo. Centinaia di studenti a Brescia

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario