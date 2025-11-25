«Sono stato un violento»: il racconto dopo la condanna

Marco Papetti

L’associazione Il cerchio degli uomini punta alla rieducazione di uomini violenti attraverso dialogo e confronto: l’intervista di Nunzia Vallini a uno degli utenti, condannato per maltrattamenti sulla compagna

Loading video... Violenza di genere, l'intervista di Nunzia Vallini a un utente del Cerchio degli uomini

Per prevenire la violenza di genere esistono realtà pensate per gli uomini: uomini che hanno esercitato violenza contro una donna o che si sono accorti di aver messo in atto comportamenti aggressivi e cercano supporto per eliminarli. A Brescia se ne occupa l'associazione Il cerchio degli uomini: il fine è la rieducazione attraverso il dialogo e il confronto, per spegnere intenzioni violente reali o potenziali e liberarsi dalla cultura del possesso e del controllo.