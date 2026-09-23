Maltempo 2025: ai Comuni bresciani colpiti 841mila euro

La Giunta regionale ha approvato una delibera finalizzata a ristorare i territori colpiti dal maltempo nel corso del 2025. Il Pirellone ha complessivamente stanziato 5,6 milioni di euro per l’intero territorio regionale. Poco meno la metà di questi, 2,6 milioni, è destinata ai comuni che hanno sostenuto spese per fronteggiare le conseguenze. L’altra metà è invece dedicata all’assistenza diretta della popolazione colpita, sotto forma di contributi mirati a favore di cittadini e attività economiche. I comuni bresciani interessati da questa misura sono sei, e potranno beneficiare di un importo complessivo di 841mila. Si tratta di Gianico (500mila euro), Darfo Boario Terme (135mila euro), Iseo (85mila, più ulteriori 20.000 per un diverso evento meteo), Manerbio (80mila), Monno (15mila) e Villanuova sul Clisi (6mila).
Il maltempo ha colpito duramente anche nel corso del 2026, provocando diversi problemi, di natura diversa, in differenti zone del territorio bresciano. L’urgenza di intervenire il più rapidamente possibile prevedendo dei ristori ha spinto il Consiglio regionale lombardo ad approvare una mozione - presentata nel corso della seduta di martedì dal gruppo consiliare della Lega e approvata all’unanimità - che impegna la Regione a procedere in tempi certi all’individuazione dei danni.
Da segnalare anche un’importante novità sul fronte della prevenzione dei rischi. La Comunità Montana della Valle Trompia è al lavoro per realizzare l’aggiornamento dell’esistente studio idrogeologico, idraulico e ambientale del tratto settentrionale del fiume Mella e del torrente Garza, risalente al 2013. La procedura di aggiornamento del Piano ha incontrato il favore di Regione Lombardia che, attraverso uno schema di convenzione che dovrà essere stipulato con la Comunità Montana, ha scelto di compartecipare al finanziamento dell’operazione. Il costo totale, stimato in 476.880 euro, sarà così suddiviso: 126.880 euro restano in capo alla Comunità Montana, che ha già provveduto ad approvare un apposito stanziamento; i restanti 350.000 euro saranno finanziati da Regione Lombardia, con 165.000 euro che saranno erogati nel 2026 e 185.000 euro versati in due tranche nel corso dell’annualità 2027.
«Grazie a questo schema di convenzione e allo stanziamento a supporto della Comunità Montana Valle Trompia, andiamo ad aggiornare e a completare lo studio idrogeologico, idraulico, idrologico e valanghivo sui corsi d’acqua tra il fiume Mella, il torrente Garza e i loro affluenti» dichiara Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia. Dello stesso avviso anche Floriano Massardi, presidente della Commissione Agricoltura, Montagna e Foreste del Consiglio regionale, che aggiunge: «Sarà altresì propedeutico all’avvio del cosiddetto “Contratto di Fiume Mella”, recentemente proposto dalla Provincia di Brescia per la gestione sostenibile, la tutela e la valorizzazione dell’intero bacino».