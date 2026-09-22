Autostrada Valtrompia, 15 milioni per compensare i disagi dei cantieri

Circa 15 milioni di euro di opere per compensare i disagi che la costruzione del raccordo autostradale sta producendo in Valtrompia e, insieme, per sistemare la viabilità che resterà sul territorio quando la nuova infrastruttura sarà aperta (fonti ufficiali parlano del 2029). Rotatorie, collegamenti, asfaltature, ponti, interventi sui corsi d’acqua, un centro manutentivo e un’area per l’elisoccorso compongono il pacchetto concordato tra i Comuni e Anas e presentato ieri in Comunità montana.
Per una parte degli interventi le risorse sono già disponibili, mentre per gli altri l’Anas ha manifestato la propria disponibilità a promuovere le iniziative necessarie per reperire gli ulteriori finanziamenti. «Abbiamo messo a fuoco opere legate al sistema della mobilità e della viabilità nel suo complesso – ha spiegato il presidente della Comunità montana Massimo Ottelli –. Parliamo di opere su strade che in questi anni hanno sopportato anche il passaggio dei mezzi legati al cantiere». Il punto di partenza sono proprio gli effetti di lavori destinati a proseguire ancora per alcuni anni, con i tre fronti di cantiere ormai operativi.
Tre imbocchi operativi
«Dopo tutte le difficoltà incontrate negli anni siamo arrivati ad avere i tre imbocchi operativi – ha sottolineato il senatore bresciano Stefano Borghesi, che ha seguito a Roma la partita del raccordo –. Queste sono opere importanti, anche per le cifre in campo, che vanno a completare l’infrastruttura principale».
L’elenco è corposo. A Concesio sono previste le rotatorie tra via Nicolini e via Sorlini e tra via Europa e via Dante Alighieri sulla 345, il collegamento via Falcone-via Mazzini e riasfaltature diffuse.
Villa Carcina avrà l’innesto viabilistico alla rotatoria Codolazza, oltre a due opere condivise con Sarezzo: il nuovo ponte carraio di via Monte Guglielmo e il ripristino dell’ex strada consortile Pregno-Sarezzo. «Sono interventi che danno una risposta anche alle sofferenze sopportate in questi anni dal territorio» ha osservato il vicesindaco Gianmaria Giraudini.
A Sarezzo il programma comprende la rotatoria di piazzale Europa con il riassetto della viabilità a Crocevia, la rotatoria via Antonini-Campo Base Valgobbia, il centro manutentivo permanente Anas con la casermetta della Protezione civile e le rotatorie via Antonini-via Repubblica e via Antonini-via IV Novembre-via Turati. «Sono opere che servono all’intera Valle, non soltanto a Sarezzo» ha rimarcato la sindaca Valentina Pedrali.
Per Lumezzane vien messo sul tavolo oltre mezzo milione per la manutenzione straordinaria del torrente Gobbia; altrettanto per via Antonini, accesso a Sarezzo. A questa cifra si aggiungono altre risorse per un’area presidiata destinata all’elisoccorso vicino allo svincolo. «Ridurre i tempi di soccorso avrebbe una ricaduta su tutta la Valtrompia» ha spiegato il sindaco Josehf Facchini.
Al confronto ha partecipato anche il sindaco di Gardone Giuliano Brunori: il suo Comune non è attraversato dal lotto oggi in costruzione, ma sarà interessato dagli effetti che il raccordo produrrà sull’assetto complessivo della viabilità di Valle. Ora si passa alla fase operativa: Anas incontrerà i singoli Comuni per stabilire le priorità, avviare le progettazioni e definire quali interventi potranno partire durante il cantiere e quali dovranno attendere il completamento del raccordo.