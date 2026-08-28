Violenta grandinata a Brescia: colpito l’hinterland, danni alle automobili

Oggi, poco prima dell’alba, l’ennesima forte grandinata di questa stagione ha colpito varie zone della nostra provincia, con chicchi di grandi dimensioni e automobili gravemente danneggiate. Tutta colpa di una violenta (e imprevista) supercella temporalesca che ha raggiunto il Bresciano, spostandosi rapidamente da Ovest verso Est.
Gli interventi
Come spesso accade, basta spostarsi di pochi chilometri per trovare scenari molto diversi. Un esempio: da Fornaci e Roncadelle arrivano segnalazioni di seri danni alle autovetture, mentre a Mompiano la dimensione dei chicchi è stata decisamente inferiore.
I Vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona dell’hinterland per alcuni cavi divelti, anche se su questo fronte non si registrano particolari criticità. I chicchi hanno raggiunto diametri importanti, fino a sette o otto centimetri: si segnalano precipitazioni violente anche a Castel Mella, Rovato e Flero.
Nella Bassa
Il maltempo ha presentato il conto anche nella Bassa, in particolare a Chiari, dove si segnalano carrozzerie e cristalli distrutti, tetti e fotovoltaici divelti, almeno un albero caduto. Il distaccamento dei Vigili del fuoco è allagato. Il sindaco Gabriele Zotti ha fatto sapere che è in corso l’attività di verifica di eventuali danni presso gli istituti scolastici e tutti gli immobili comunali. Problemi analoghi si stanno riscontrando a Pontoglio e Castelcovati.