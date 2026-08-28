Violenta grandinata a Brescia: colpito l’hinterland, danni alle automobili

I chicchi hanno raggiunto diametri importanti, fino a sette o otto centimetri. Sono caduti, oltre che in città, anche a Roncadelle, Castel Mella, Rovato e Flero. Disagi pure a Chiari: allagato il distaccamento dei Vigili del fuoco

Riccardo Paroni 28 agosto 2026 1 ' di lettura