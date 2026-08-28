Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Violenta grandinata a Brescia: colpito l’hinterland, danni alle automobili

I chicchi hanno raggiunto diametri importanti, fino a sette o otto centimetri. Sono caduti, oltre che in città, anche a Roncadelle, Castel Mella, Rovato e Flero. Disagi pure a Chiari: allagato il distaccamento dei Vigili del fuoco
Riccardo Paroni
Un chicco caduto a Fornaci - Foto Fabio Marenda
Un chicco caduto a Fornaci - Foto Fabio Marenda

Oggi, poco prima dell’alba, l’ennesima forte grandinata di questa stagione ha colpito varie zone della nostra provincia, con chicchi di grandi dimensioni e automobili gravemente danneggiate. Tutta colpa di una violenta (e imprevista) supercella temporalesca che ha raggiunto il Bresciano, spostandosi rapidamente da Ovest verso Est.

La grandine a Castel Mella
Fotogallery
3 foto
La grandine a Castel Mella

Gli interventi

Come spesso accade, basta spostarsi di pochi chilometri per trovare scenari molto diversi. Un esempio: da Fornaci e Roncadelle arrivano segnalazioni di seri danni alle autovetture, mentre a Mompiano la dimensione dei chicchi è stata decisamente inferiore.

I chicchi caduti a Flero - © www.giornaledibrescia.it
I chicchi caduti a Flero - © www.giornaledibrescia.it

I Vigili del fuoco stanno intervenendo soprattutto nella zona dell’hinterland per alcuni cavi divelti, anche se su questo fronte non si registrano particolari criticità. I chicchi hanno raggiunto diametri importanti, fino a sette o otto centimetri: si segnalano precipitazioni violente anche a Castel Mella, Rovato e Flero.

La grandine caduta a Travagliato
Fotogallery
5 foto
La grandine caduta a Travagliato

Nella Bassa

Un albero caduto a Chiari - © www.giornaledibrescia.it
Un albero caduto a Chiari - © www.giornaledibrescia.it

Il maltempo ha presentato il conto anche nella Bassa, in particolare a Chiari, dove si segnalano carrozzerie e cristalli distrutti, tetti e fotovoltaici divelti, almeno un albero caduto. Il distaccamento dei Vigili del fuoco è allagato. Il sindaco Gabriele Zotti ha fatto sapere che è in corso l’attività di verifica di eventuali danni presso gli istituti scolastici e tutti gli immobili comunali. Problemi analoghi si stanno riscontrando a Pontoglio e Castelcovati.

Un'auto danneggiata a Chiari - © www.giornaledibrescia.it
Un'auto danneggiata a Chiari - © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
grandinemaltempo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...