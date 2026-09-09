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Maltempo sul Bresciano: in provincia alberi caduti e tetti danneggiati

Vento forte e temporali in mattinata hanno interessato diverse aree della provincia: alla chiesa parrocchiale di Cigole è caduta la croce del tetto
Giulia Bonardi, Alessandra Portesani
I danni del maltempo a Cigole
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I danni del maltempo a Cigole

Il maltempo torna a interessare il Bresciano con vento forte e temporali, in particolare nella zona della Bassa. Per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta arancione, legata al peggioramento delle condizioni meteorologiche e ai possibili fenomeni intensi.

I danni del maltempo a Pontevico
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I danni del maltempo a Pontevico

Gli interventi

Le precipitazioni e le raffiche di vento hanno interessato diverse aree della provincia, con i fenomeni più significativi concentrati nella parte meridionale del territorio. Le condizioni meteo hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per alcune situazioni legate agli effetti del maltempo.

Le squadre dei vigili del fuoco della provincia sono impegnate nel contenimento dei danni: tetti divelti, tombini intasati, cassonetti ribaltati e alberi caduti sono le principali situazioni diffuse in provincia. Tra i paesi interessati ci sono Gargnano, Gambara, Cigole, Pontevico e Verolanuova. Ad Alfianello il vento ha divelto il tetto di un’officina.

I danni del maltempo ad Alfianello
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I danni del maltempo ad Alfianello

A Cigole e Manerbio

A Cigole il vento e il forte temporale hanno sradicato diversi alberi nella zona della chiesa parrocchiale, dal cui tetto è caduta la croce.

A Manerbio la Cascina Tilda ha subito danni al pollaio, che è stato completamente divelto, oltre ad aver subito sradicamento di diversi alberi e la rottura di alcune tubature.

Il Comune di Manerbio, in seguito al temporale, ha diffuso un avviso alla cittadinanza: «A seguito del forte temporale che ha interessato Manerbio nelle prime ore della mattinata odierna, si informa la cittadinanza che, a causa della caduta di alcuni alberi, sono attualmente chiuse al transito veicolare: via Cremona, dalla rotatoria Bonaventi in direzione di Bassano Bresciano;  via Strada per Cadignano, dopo la rotatoria Dimmidisì in direzione di Verolanuova. Sono già stati allertati i soccorsi, che stanno intervenendo per la rimozione delle piante cadute e per consentire la riapertura delle strade nel più breve tempo possibile. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad evitare, le strade interessate dalle chiusure. Seguiranno eventuali aggiornamenti»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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