«M come Montagna»: la fiera tra sport, ambiente ed economia in alta quota

Più di metà della provincia di Brescia è montagna. A quel 55,5% del territorio Pro Brixia dedica «M come Montagna», una fiera che racconta le valli attraverso sentieri e sport invernali, con proposte per la salute e il benessere e uno spazio dedicato all’enogastronomia. Presentata ieri, debutterà sabato e domenica al Brixia Forum di via Caprera, con il Giornale di Brescia come media partner.
Il programma
Tra gli ospiti c’è l’alpinista Hervé Barmasse, che domenica alle 16 parlerà delle scelte e delle paure di chi scala. Andrea Lanfri, salito sull’Everest dopo aver perso entrambe le gambe, interverrà sulla montagna accessibile, mentre il dj Cristian Marchi sarà all’après-ski del sabato sera.
Si entra gratis dalle 9 alle 19 e, fra gli stand di oltre 70 espositori, si potrà scalare una parete con il Cai o provare l’area bici. «Far vivere ai visitatori un’esperienza concreta» è l’obiettivo indicato da Roberto Zini, presidente di Pro Brixia. Da qui le otto aree per le attività pratiche, a partire dal percorso dove i bambini potranno fare le prime curve sullo snowboard e dall’anello di biathlon, che abbina fondo e tiro al bersaglio.
Mauro Lazzarini, presidente dei Maestri sci italiani della Lombardia, pensa a chi, per i costi o la distanza, finora non ha potuto provare. Le famiglie potranno conoscere gli sci club, che, come ha ricordato il presidente della Fisi di Brescia Riccardo Nicoli Cristiani, «affiancano alle gare iniziative per avvicinare il pubblico agli sport invernali».
Dalle piste ai sentieri la domanda è come rendere la montagna accessibile: all’incontro di sabato mattina parteciperà anche il maestro di sci Mauro Bernardi e, in quell’occasione, il Cai di Gavardo riceverà una joëlette, la carrozzina da fuoristrada che permette a chi ha mobilità ridotta di fare escursioni con l’aiuto degli accompagnatori. Alle 13.30 si vedrà come funziona.
Fotografia e convegni
A raccontare come cambia il paesaggio saranno le fotografie di Michele Gusmeri sul ritiro del ghiacciaio dell’Adamello. L’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi ha ricordato che «quanto accade in quota ha ricadute sull’economia delle valli». «Con meno mesi sulla neve – ha spiegato Lazzarini – alcune scuole lavorano anche d’estate, tra uscite in mountain bike e arrampicata con le guide alpine».
Come distribuire le presenze durante l’anno sarà il tema del confronto introdotto sabato dalle 14 alle 15.30 da Roberto Saccone, presidente della Camera di commercio. Durante la presentazione della fiera Eugenio Massetti, presidente di Visit Brescia, ha raccontato quanto la Valcamonica sorprenda gli operatori quando la visitano. Domenica alle 15 la Valtrompia presenterà il lavoro dei 18 Comuni per il turismo di prossimità. Nel cartellone di oltre 50 appuntamenti c’è spazio anche per il doposci. Luca Busignani, ad del Lab di Madonna di Campiglio, porterà musica e animazione al Teatro Dis_play, sabato dalle 18 a mezzanotte.