Léveillé: «Michi era uno forte, cucinavamo ascoltando musica francese»

Il patron del Miramonti L’Altro ricorda il 27enne Michele Cambianica, morto dopo una malattia: «Sarebbe diventato un grande chef, aveva senso di responsabilità. Io ho perso un amico, un ragazzo pieno di energia e coraggio. Un esempio per tutti noi».