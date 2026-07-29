Lutto per il «Miramonti L’Altro»: morto a soli 27 anni Michele Cambianica

Si è spento a soli 27 anni, dopo aver combattuto contro un male incurabile. Michele Cambianica, giovane originario di Berzo San Fermo nella Bergamasca, lavorava da tre anni nel ristorante stellato «Miramonti L’Altro» di Concesio. Era un membro dello staff guidato dallo chef Philippe Léveillé, con il quale, appena pochi giorni fa, aveva realizzato un’intervista pubblicata sui canali social del ristorante.
«Di questo lavoro mi piace tutto – raccontava –. Ogni singolo aspetto: dall’imprevisto al programma, dall’atmosfera della cucina a quel senso di squadra che nasce quando ci sono coesione e spirito positivo. Perché quando si lavora bene insieme si possono fare tante belle cose. La cosa che mi dà più soddisfazione? Sapere di aver fatto un buon lavoro e vedere che viene apprezzato».
Il cordoglio
I funerali si terranno domani alle 10, nella chiesa parrocchiale di Berzo San Fermo. Il «Miramonti L’Altro» resterà chiuso in segno di lutto, e per consentire a tutto lo staff di salutare per l’ultima volta Michele: «Tu un buon lavoro lo hai sempre fatto – si legge nel post che il ristorante gli ha dedicato sui social. Lo hai fatto con dedizione, rispetto, amore e concretezza. Ma, oltre al lavoro, ci hai insegnato molto di più: cosa significano la forza, la speranza e la volontà di non arrendersi mai.
Lasci un vuoto incolmabile in tutti noi e in tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti, in cucina e durante i nostri eventi. Il segno profondo che hai lasciato in chi ha condiviso con te un pezzo di strada resterà indelebile».