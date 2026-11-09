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Il lago d’Iseo soffoca tra le alghe: richiesti fondi e mezzi alla Regione

L’interrogazione dopo un’estate di disagi per residenti e turisti. Il consigliere Invernici: «Servono interventi mirati»
Veronica Massussi
Un intervento per liberare il lago d'Iseo dalle alghe
Un intervento per liberare il lago d'Iseo dalle alghe

Accumuli di vegetazione lungo le rive, cattivi odori, disagi per il turismo e difficoltà nella navigazione. Le criticità che hanno interessato il lago d’Iseo durante l’estate arrivano in Consiglio regionale. Martedì 10 sarà discussa un’interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Diego Invernici e Michele Schiavi, che chiedono risorse straordinarie e nuovi mezzi per la rimozione della vegetazione acquatica nei laghi d’Iseo ed Endine.

«Sul Sebino abbiamo vissuto queste difficoltà nel pieno della stagione estiva, con conseguenze per chi abita sul lago, per chi lo frequenta e per chi ci lavora – ricorda Invernici –. Gli accumuli lungo le rive, gli odori sgradevoli e le difficoltà di accesso all’acqua hanno penalizzato l’accoglienza, con disdette in alcune strutture ricettive. A questo si sono aggiunti gli stop dei battelli a Clusane e Marone. Dobbiamo mettere chi interviene sul lago nelle condizioni di prevenire il ripetersi di situazioni simili».

Al centro dell’interrogazione c’è la richiesta di un cofinanziamento regionale per acquistare nuovi mezzi anfibi e battelli falciatori tecnologicamente avanzati, da destinare stabilmente ai bacini. I due consiglieri sollecitano inoltre un programma specifico di rimozione della vegetazione e contributi straordinari per coprire le spese impreviste di sfalcio, raccolta, trasporto e smaltimento.

Oltre mille tonnellate

«La rimozione comporta costi importanti anche dopo aver liberato l’acqua – spiega Invernici – . Il materiale deve essere raccolto, movimentato e conferito agli impianti. Tra Sebino ed Endine sono state recuperate oltre mille tonnellate di biomassa. L’Autorità di bacino e la società Mpl hanno affrontato un impegno eccezionale e chiediamo alla Regione di valutare un sostegno adeguato».

Sul lago d’Iseo la vegetazione in decomposizione ha creato problemi anche lungo le rive, ostacolando l’accesso ai porti turistici, la balneazione e la pesca. Una situazione aggravata dal basso livello delle acque, con ripercussioni sulle attività economiche. Alcune strutture ricettive hanno registrato cancellazioni, mentre gli operatori turistici hanno segnalato difficoltà durante la stagione estiva.

«Una prenotazione cancellata in piena estate pesa su chi gestisce una struttura e significa meno clienti anche per ristoranti, bar e negozi – sottolinea il consigliere bresciano –. È un aspetto da tenere presente, perché dalla manutenzione del lago dipende anche il lavoro di tante attività del territorio».

L’interrogazione richiama anche i precedenti finanziamenti regionali: 150mila euro nel 2016 e altri 300mila euro complessivi nel biennio 2018-2019. Risorse che, secondo i firmatari, dimostrano la possibilità di intervenire con misure mirate. «Abbiamo già sperimentato interventi regionali e chiediamo di proseguire su quella strada – conclude Invernici –. Per i paesi bresciani del lago, navigazione, pesca e turismo significano lavoro e servizi. Tenere liberi gli approdi e rendere accessibili le rive vuol dire tutelare queste attività».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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