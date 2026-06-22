Incidenti in moto su strade pericolose, qual è la soluzione?

L’ultima tragedia risale a ieri pomeriggio, sulle Coste di Sant’Eusebio. Andrea Mazzotti, 31 anni, è morto dopo lo scontro della sua moto contro un’auto. Sempre sulle Coste, il 13 giugno un altro motociclista era rimasto coinvolto in un incidente, in questo caso non mortale, finendo sotto il guardrail dopo aver perso aderenza con l’asfalto.
Ma le Coste non sono l’unica strada in cui di recente ci sono state tragedie con motociclisti coinvolti. Ferimenti e decessi, purtroppo, si sono verificati lungo altri tratti nel Bresciano. In passato, poi, è capitato che alcune strade venissero usate anche come piste per gare non autorizzate.
Il dibattito è aperto: cosa occorrerebbe fare per evitare il ripetersi di tragedie sulle strade? Dicci la tua.