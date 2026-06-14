Con la moto contro un’auto: morto motociclista a Castenedolo

Il gravissimo incidente avvenuto verso le 23 a Castenedolo, lungo la strada provinciale Spbs236, all'intersezione tra via Brescia e via Verdi, si è concluso nel peggiore dei modi. Il 64enne al volante della moto, non un ragazzo come inizialmente ipotizzato, è morto nello schianto un'auto.
Secondo le prime informazioni l’uomo, che si sarebbe scontrato in sorpasso col veicolo che lo precedeva, avrebbe subito un arresto cardiaco forse a causa di un malore, a cui tuttavia in un primo momento hanno però rimediato le manovre di rianimazione prestate. Sul luogo dell'incidente è stata inviata un'auto medicalizzata e un'ambulanza:. Presente anche la Polizia stradale per i rilievi. Le condizioni del motociclista sono state considerate serie sin da subito, poi in serata è stato constatato il decesso.