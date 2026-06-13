Cade con la moto lungo le Coste: grave un ragazzo

Avrebbero percorso più volte la strada delle Coste con due moto sino a quando, uno dei due motociclisti giunti dalla Bergamasca, verso le 14.30 ha impostato in direzione Brescia la curva sulla sommità del Colle di Sant'Eusebio finendo però col perdere aderenza con la ruota anteriore e andando a sbattere prima contro le assi in legno poste a chiusure del piazzale sommitale della salita, quindi terminando la sua corsa sotto il guardrail.
Le condizioni del ferito, un 24enne di Bergamo, sono considerate serie. Per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale in elisoccorso. Incolume la ragazza che viaggiava su una sua moto al seguito. A sue dire il centauro che le stava davanti avrebbe impostato la curva ma si sarebbe spaventato per il sopraggiungere di un altro veicolo sino alla caduta.
I rilievi sono in carico alla Compagnia dei Carabinieri di Salò, già presenti lungo la strada per un servizio di prevenzione proprio legato alla sicurezza dei motociclisti,.