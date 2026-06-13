Cade con la moto lungo le Coste: grave un ragazzo

Il 24enne avrebbe perso aderenza con la ruota anteriore e avrebbe terminato la sua corsa sotto il guardrail. È stato portato in ospedale con l’elisoccorso

13 giugno 2026 1 ' di lettura

Loading video... L'elisoccorso in azione sulle Coste di Sant'Eusebio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti motoCoste di Sant'EusebioCaino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...