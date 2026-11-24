Un salottino dall’atmosfera di casa, dove pazienti e familiari possono ritrovarsi lontano, almeno per qualche momento, dall’aspetto più impersonale dell’ospedale. E un ecografo portatile, che permette di effettuare accertamenti senza trasferire i malati in altri reparti. Sono le due novità inaugurate nei giorni scorsi all’hospice dell’ospedale di Esine, grazie ad alcune donazioni dell’associazione Chiara Andreoli e dal fondo Ospedali e sanità di Vallecamonica, costituito nell’ambito della fondazione della Comunità bresciana.
L’intervento
La riqualificazione ha riguardato, in particolare, gli ambienti comuni, arredati come se fossero un piccolo soggiorno di casa, con un ambiente pensato per favorire la conversazione, le visite di parenti e amici e alcuni momenti di tranquillità, in una fase della malattia in cui anche il comfort e la riservatezza assumono un valore del tutto speciale.
Lo strumento
Sul versante sanitario, il nuovo ecografo, di ultima generazione e facilmente trasportabile, consentirà agli operatori sanitari di svolgere alcune valutazioni direttamente nel reparto, riducendo spostamenti potenzialmente faticosi e pericolosi per i pazienti dell’hospice, particolarmente fragili.
«L'Hospice è un luogo in cui la cura si misura nella qualità del tempo e nel rispetto della dignità di ogni persona e della sua famiglia – ha dichiarato il direttore generale dell’Asst Vallecamonica Corrado Scolari, presentando le novità –. Con questi nuovi ambienti vogliamo offrire accoglienza e vicinanza a chi vive i momenti più delicati. Queste donazioni uniscono il miglioramento degli strumenti di lavoro del personale sanitario a una maggiore attenzione per gli spazi in cui i pazienti trascorrono il tempo con i propri cari».
L’incontro
Alla presentazione hanno partecipato la direzione strategica dell'Asst camuna e i rappresentanti dei donatori. Il fondo Ospedali e sanità di Vallecamonica, nato dopo il Covid, è impegnato nel finanziare attrezzature e migliorie per le strutture sanitarie camune. Il nuovo intervento si inserisce in questa collaborazione tra sanità pubblica e solidarietà locale, per rispondere a esigenze concrete.
Nel frattempo, l’Asst camuna ha fatto sapere che la copertura antinfluenzale in Valle è sopra la media lombarda. A sei settimane dall’avvio della campagna, è vaccinata più di una persona su cinque e, tra gli over 65, la copertura ha superato il 50. Il margine più ampio è dei bambini: tra 2 e 6 anni la copertura è triplicata nelle ultime tre settimane dal 9 al 27 per cento.