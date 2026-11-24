Esine, all’hospice l’ecografo portatile allevia la fatica

Due novità grazie alla fondazione Andreoli e al fondo Ospedali e sanità di Vallecamonica, costituito nell’ambito della fondazione della Comunità Bresciana. Il direttore generale dell’Asst: «Vogliamo offrire accoglienza e vicinanza a chi vive i momenti più delicati»