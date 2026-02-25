Newsweek Italia: ecco gli ospedali bresciani in classifica

Gli Spedali Civili al 14° posto, la Poliambulanza al 57° e gli ospedali di Desenzano ed Esine rispettivamente sui gradini numero 85 e 133. Sono quattro i presidi sanitari bresciani menzionati nella classifica italiana 2026 di Newsweek. Per i Civili c’è stato un avanzamento dalla posizione 17 alla 14, per l’ospedale di via Bissolati da quota 63 a quota 57.

La soddisfazione

«Il riconoscimento è per i medici, gli infermieri e per tutti i professionisti che lavorano con passione, competenza e dedizione garantendo ai cittadini una alta qualità delle cure e una straordinaria umanità – commenta, soddisfatto, il direttore generale degli Spedali Civili Luigi Cajazzo -. Sono loro il vero valore aggiunto per il nostro ospedale. Gli Spedali Civili sono un riferimento e un orgoglio per Brescia da 600 anni».

«Più delle classifiche, utili a livello strategico per vedere se la direzione intrapresa sia quella corretta, ci interessa l’opinione delle persone che curiamo - conclude -. Chi arriva agli Spedali Civili sa di poter trovare nella nostra struttura standard altissimi di servizio. In una società che cambia sta cambiando anche la sanità. Per questo la nostra Asst è sempre più attenta ai temi dell’innovazione tecnologica e della territorialità, mettendo sempre al centro le esigenze della persona».

L’elenco internazionale

Non figura, invece, nessuna struttura della nostra provincia nell’elenco internazionale dei top 250. Nella «World’s Best Hospitals 2026 - Top 250» pubblicata oggi ci sono, però, altri cinque ospedali lombardi tra i primi otto d’Italia: al 43° posto mondiale spicca il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano); al 51° l’Istituto Clinico Humanitas (Rozzano); al 57° il San Raffaele - Gruppo San Donato (Milano); al 104° il Papa Giovanni XXIII (Bergamo) e al 134° il Policlinico San Matteo (Pavia).

Riconoscenza verso il personale

Per il governatore Attilio Fontana «è un riconoscimento al lavoro quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e di tutto il personale sanitario che opera con professionalità e dedizione. Continueremo a investire in strutture, tecnologie e innovazione per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e moderne».

La classifica, ricordiamo, comprende ospedali di 32 Paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d'America.