«Vedi se riesci a far nascere anche a Brescia una fondazione di comunità...»: era la sfida che Giuseppe Guzzetti lanciava a Felice Scalvini, appena chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo. Eravamo agli inizi del 2001 e Felice Scalvini era la persona giusta. Aveva una formazione iniziale nel mondo della finanza, ma poi, alla soglia dei trent’anni, aveva deciso di gettarsi nel mondo della cooperazione sociale. «Social startupper seriale» lo definisce il sito di Assofero, l’associazione che riunisce le fondazioni e gli enti filantropici, che
mondo cooperativo fino ad assumere incarichi in ambito europeo, impegnato sia sul fronte dell’elaborazione teorica e legale sia sul campo, in enti importanti quali la Fondazione Asm, Scalvini già allora era l’interlocutore che Guzzetti, forse, in cuor suo aspettava. E così prese corpo anche nel Bresciano uno dei progetti più innovativi a livello nazionale sul versante della filantropia. Ma come? Ce lo racconta lo stesso Scalvini.
Come nacque tutto?
«La Fondazione della Comunità bresciana nasce all’interno di un progetto promosso da Fondazione Cariplo alla fine degli anni Novanta. L’idea era di articolare in ambiti provinciali le attività perché fossero meglio distribuite rispetto al territorio ampio di interesse della Fondazione Cariplo. L’ispirazione era quella delle Community Foundation americane, per raccogliere risorse da cittadini, imprese, enti donatori e destinarle a progetti utili per la collettività. Si era iniziato a sollecitare i territori lombardi perché si organizzassero, e li si invogliava attraverso un incentivo finanziario che prevedeva il raddoppio, da parte della Cariplo, di quanto si riusciva a raccogliere a livello locale. Un paio di province avevano già dato risposte positive, a cominciare da Lecco. A Brescia era stato fatto qualche tentativo, ma non si era riusciti a trovare un accordo. Quando il presidente Guzzetti mi chiamò nel Cda mi propose la sfida: vedi se si riesce a far nascere anche a Brescia...».
E la sfida ebbe buon esito, perché?
«Ho iniziato a coinvolgere i rappresentanti bresciani che erano presenti in Cariplo e con loro ho creato un gruppo di lavoro. C’erano Graziano Tarantini ed Elio Fontana, che facevano parte della Commissione centrale di beneficenza, e Mario Tambalotti che era tra i revisori dei conti. Abbiamo iniziato una folta serie di consultazioni. C’era da rispettare qualche equilibrio... ma abbiamo comunque trovato la formula migliore per un Consiglio di amministrazione presieduto da un imprenditore stimato ed accreditato quale Giacomo Gnutti. Io accettai di fargli da vicepresidente. Si fece anche un lavoro di tessitura che permettesse la formazione di un consiglio con una ventina di membri, che fosse rappresentativo del mondo bresciano. L’atto di nascita, siglato nello studio del notaio Conti, porta la mia firma come delegato del presidente Guzzetti».
E ora si trattava di raccogliere il patrimonio iniziale...
«La sfida era di raggiungere i cinque milioni di euro, cui la Fondazione Cariplo ne avrebbe aggiunti altrettanti. Si trattava di convincere imprenditori, enti donatori, benefattori a mettersi in gioco, non solo per raccogliere fondi da distribuire, ma per metterli a patrimonio. Il meccanismo adottato è stato quello dei fondi filantropici o memoriali, che ancora sono in essere e che negli anni si sono moltiplicati».
Quanto è stato difficile far comprendere ai potenziali donatori il meccanismo che sta alla base della fondazione di comunità?
«Il mondo imprenditoriale bresciano è costituito da persone generose, che già abbondantemente praticano donazioni filantropiche, sostenendo realtà locali a loro vicine. Qualche imprenditore stava già pensando di dare vita ad una propria fondazione. La Fondazione della Comunità bresciana permetteva di ottimizzare questi interventi, mettendo a disposizione strutture e competenze, una deducibilità fiscale che aumenta la capacità di donazioni. Permette di destinare le risorse nel modo migliore, perché riceve e offre indicazioni, mette in combinazione donazioni diverse, aiuta a fare gioco di squadra. Ed è un’antenna sensibile sul territorio».
I settori privilegiati?
«Certamente quello assistenziale, ma fin dall’inizio si è registrata una notevole attenzione per la cultura. Peraltro la Fondazione Cariplo ogni anno destina circa due milioni di euro da distribuire sul territorio e finanzia i progetti Piccoli-emblematici, accanto ai Grandi-emblematici. La Fondazione della comunità è il punto di incontro tra le singole erogazioni e quanto viene ridistribuito sui territori».
Molti degli interventi avvengono secondo la logica dei bandi di concorso, non da tutti ugualmente apprezzata...
«Il mondo della filantropia da tempo sta cercando di superare il meccanismo dei bandi. Ma per farlo è necessario evolversi, maturare competenze e conoscenze del territorio e dei settori. È un percorso complesso...».
Ad un quarto di secolo dagli inizi, quale bilancio si può tirare? Quali prospettive?
«Sono uscito da tempo dalla Fondazione della Comunità bresciana, quando sono diventato assessore in Loggia... e da allora conosco e seguo l’attività dall’esterno. Da lontano. Credo che una fondazione di comunità dovrebbe diventare punto di riferimento progettuale di sviluppo. Deve avere una visione condivisa e matura dei processi di evoluzione della comunità cui fa riferimento. La filantropia più evoluta da tempo afferma che assai più del patrimonio materiale conta il patrimonio immateriale, quello costituito da competenze, relazioni, visioni di lungo periodo. Una fondazione di comunità è un asset decisivo per un territorio, se sa interpretare bene il suo ruolo, che non è solo quello di raccogliere e distribuire fondi».