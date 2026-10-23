Halloween e sicurezza, niente feste a Montichiari

La devozione (e la questione sicurezza) a Montichiari battono Halloween. La sera di sabato 31 ottobre, infatti, «La Notte dei santuari» (voluta dalla Cei per celebrare la festa di Ognissanti dell’1 novembre) e la ricorrenza profana (ma sempre più di moda) del dolcetto o scherzetto si sarebbero “incontrate” in piazza Santa Maria, quella del Duomo. Con il rischio di urtare il senso religioso di molti, ma anche con possibili problemi di gestione e il timore di infiltrati mascherati a creare scompiglio, per non dire peggio. Un «incontro» che però non avverrà perché la «Pro Loco Montichiari», in primis «per rispettare pienamente» l’iniziativa religiosa, e anche per preoccupazioni legate alla sicurezza, ha deciso di annullare l'evento «Halloween in piazza» che stava organizzando.
La concomitanza
Una notizia che sta generando vari confronti, anche sui social, tra chi condivide la scelta e chi, invece, rimpiange la manifestazione per i bambini. L'«incontro» era legato a una concomitanza di orari e luoghi. Il Santuario diocesano Rosa Mistica, delle Fontanelle, ha aderito all'iniziativa della Cei, e propone un pellegrinaggio che partirà dal Duomo, con un momento iniziale di preghiera alle 21, per poi raggiungere il santuario stesso, dove la preghiera proseguirà sino all'1.30, e dove giungerà anche un pellegrinaggio che parte da Carpenedolo (per informazioni, visitare il sito del Santuario Rosa Mistica).
«Decisione responsabile»
Ebbene, intanto, nella piazza del Duomo, ci sarebbero stati i festeggiamenti per Halloween. «Abbiamo preferito, per rispetto, cancellare la nostra iniziativa – spiega il presidente della Pro loco Montichiari, Ilario Morabito –. La stavamo già organizzando, con il coinvolgimento di volontari e altre associazioni, quando abbiamo appreso della manifestazione religiosa. Ci siamo sentiti anche con i rappresentanti del Santuario e sottolineo che si sono dimostrati collaborativi e disponibili; anche il Comune, che abbiamo sentito sebbene non fosse l’organizzatore, ci ha lasciato piena libertà. Noi, dopo aver riflettuto sulle alternative e sulla possibilità di riorganizzarci, anche se è tardi, abbiamo poi comunicato la nostra decisione, che crediamo sia la più responsabile su più fronti; una decisione su cui, senza dubbio, hanno inciso anche i fatti di cronaca registrati nelle varie città. Temevamo l'impossibilità di garantire le dovute condizioni di sicurezza e disordini o anche solo la presenza di qualche "maranza" che recasse danno a tutti».
«Ringraziamo i volontari, le associazioni e i collaboratori che si erano impegnati con entusiasmo nell'organizzazione dell'evento – dice il presidente –. Per il prossimo anno, se sarà confermata l'iniziativa religiosa, magari ci organizzeremo per tempo in altro modo».
Salta anche l’altro evento
Anche la manifestazione di Halloween dell'altra Pro loco, la «Città di Montichiari», prevista, invece, in Castello, quest’anno non ci sarà, ma, ovviamente, per ragioni diverse: a fronte di un tavolo tecnico, dopo i fatti di Crans-Montana, si è optato per fare approfondimenti tecnico-logistici al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza nell'area monumentale, vista l'affluenza che la festa solitamente richiama.