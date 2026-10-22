Guerriglia a Milano, 18enne arrivato da Rovato con un coltello: arrestato

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Confermata la custodia cautelare accusato di resistenza pluriaggravata e devastazione e saccheggio durante i disordini del 18 ottobre. Aveva con sé un coltello pieghevole di 15 centimetri

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali