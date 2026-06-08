La GdB Run fa centro: 2.500 persone in festa con l’Avis

Prima domenica di giugno, ore 9. Mentre Brescia inizia a respirare l’ atmosfera della Mille Miglia , c’è un’altra corsa che scalda i motori, anzi i muscoli. In piazzale Arnaldo , sotto il palco di Maddalena Damini e in diretta su Radio Bresciasette, una macchia giallo fluo si muove a ritmo di musica tra sorrisi, stretching e ultimi preparativi.

Sono i 2.500 partecipanti della seconda « GdB Run », la corsa-camminata non competitiva organizzata dall’ Editoriale Bresciana con Uisp e la collaborazione del Comune per sostenere l’Avis provinciale nel suo impegno a diffondere la cultura del dono nelle scuole e nei Grest.

Con la lingua dei segni

Alle 9.30 cala il silenzio inatteso. Prima della partenza della «GdB Ten», il tempo sembra sospendersi per l’Inno d’Italia affidato alla voce del tenore gardesano Paolo Delai e ai piccoli coristi di «Un cuore di voci» diretti da Angela Di Filippo.

L'Inno d’Italia affidato alla voce del tenore gardesano Paolo Delai e ai piccoli coristi di «Un cuore di voci» - © www.giornaledibrescia.it

Le note si intrecciano ai gesti della lingua dei segni, gli applausi seguono l’ultima strofa. Solo allora può iniziare la corsa: «G-d-B Run si parte!».

Sotto il sole

L’onda gialla punteggiata di blu (sono le maglie dei dipendenti della Techne, il gruppo più numeroso) parte spedita lungo un percorso che raggiungerà anche il Castello. Pochi minuti dopo tocca alla «GdB Family» da cinque chilometri.

Il fiume fluo che ha attraversato il centro - © www.giornaledibrescia.it

Cuori di tutte le età, certamente più rilassati, puntano dritto verso il Parco dell’Acqua. Ombra e sole si alternano. Ci sono bambini con t-shirt oversize, anziani armati di bastoncini da nordic walking, famiglie che trasformano la camminata in una mattinata da condividere.

Atmosfera rombante

Costeggiando le mura spunta un’auto storica, un promemoria rombante che sono anche le giornate della Mille Miglia. In via Crispi il flusso prosegue compatto: sono i volontari (in tutto 120) con bandierine rosse e buona volontà – a indicare la strada.

Sullo sfondo compare la Pinacoteca Tosio Martinengo, mentre un gruppetto di signore dal passo brillante, marsupio in vita e collana di perle al collo, supera con disinvoltura chi procede a ritmo tranquillo.

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Sfilata in centro

Corso Zanardelli osserva la sfilata. Tra le vetrine che rendono omaggio alla «corsa più bella del mondo» un uomo dice: «Organizza il giornale, hanno le magliette con la scritta GdB».

Poi il flusso raggiunge corso Palestro e, mentre le campane annunciano la messa, sfiora piazza Vittoria. In via Dante riecco l’ombra.

Ciascuno affronta il rettilineo col proprio passo. E il serpentone si allunga prima di virare tra i palazzi di contrada delle Bassiche. In corso Garibaldi c’è un artista che dipinge la Pallata.

Un «grazie» ai volontari

Proprio sotto la torre una volontaria continua a ripetere: «Cinque dritti, dieci di là». Noi della 5 chilometri che abbiamo il fiato corto proseguiamo verso piazza Loggia. Ma a un certo punto il serpentone sembra accelerare. Il motivo è semplice: arrivano i runner della «GdB Ten», che raggiungono e sfilano accanto ai camminatori della «GdB Family».

Le due correnti si fondono, trasformandosi in un unico fiume colorato diretto verso la stessa meta. In via Trieste il colpo d’occhio è da cartolina. Poco più avanti un cartello annuncia l’ultimo chilometro. E davanti al Capitolium è la bellezza del luogo a regalare nuove energie. Poi il percorso si snoda tra le viuzze fino a sbucare in piazzale Tebaldo Brusato.

In Piazza con Noi

«Vi vedo stanchini», scherza un volontario. In lontananza si riconosce la voce di Maddalena Damini, che dà ritmo alla mattinata prima che si accendano i riflettori di «In Piazza con Noi». È il segnale che l’arrivo è vicino. Ancora pochi passi, un ultimo sforzo, poi il traguardo. Ad attendere i cuori fluo ci sono gli applausi, i sorrisi, il buffet e la consapevolezza di aver contribuito a dare slancio al progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare», che ogni anno raggiunge 15mila bambini e ragazzi. Un’iniziativa che, in sintonia con i valori dell’Editoriale Bresciana, punta a seminare la cultura del dono.

Premi e nuovi obiettivi

I primi a tagliare il traguardo ricevono un premio. Tra i bambini sono Luca Manessi, 6 anni, atleta da Kids World Records, e Maria Cittadini, 10.

Maria e Luca, i due bambini premiati - © www.giornaledibrescia.it

Per la «GdB Ten» Marco Minini, Matteo Maianti, Luca Ferrari, Martina Fisogni, Barbara Mattiello e Sara Sechi. E per la «Family» Marco Manessi, Teo Bussola, Gabriele Giuliani, Beatrice Compagnoni, Roberta Ghidoni ed Elena Vigarelli.

Finisce così? No. Avis ha già davanti a sé un nuovo obiettivo: acquistare un’autoemoteca per raggiungere scuole e aziende e facilitare così il primo accesso alla donazione.