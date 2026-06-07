GdB Run, il serpentone giallo conquista ancora il cuore di Brescia

Pronti, via. La «marea gialla» della GdB Run è partita. Alle 9.30 da piazzale Arnaldo è cominciata la seconda edizione della corsa-camminata promossa da Editoriale bresciana con Uisp Brescia e Avis provinciale, in collaborazione con il Comune di Brescia. Un evento di sport e solidarietà , con due percorsi previsti: uno da 10 chilometri e uno da cinque, entrambi con arrivo in piazzale Arnaldo.

La prima corsa a partire è stata quella da dieci, il percorso più lungo, poco dopo è scattata dal via la corsa camminata da cinque chilometri, la «family», per chi vuole godersi il percorso in maniera meno competitiva.

Scopo benefico

L’iniziativa ha uno scopo benefico: quanto raccolto con le iscrizioni sarà destinato al progetto «Piacere, Avis: e tu? Conoscere, crescere, donare», che promuove la cultura della donazione nelle scuole bresciane. Si tratta della seconda edizione della GdB Run: l’anno scorso il ricavato benefico era andato a sostegno di Ail.

Fotogallery 45 foto GdB Run 2026, la partenza da piazzale Arnaldo

«Per noi è importante aver confermato questo impegno del giornale, dopo l’impegno con Ail, anche con Avis: sono due realtà che coinvolgono un senso di generosità in tutta la nostra collettività», ha detto il presidente dell’editoriale bresciana, Pierpaolo Camadini, sul palco di piazzale Arnaldo prima del via.

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Nel 2025 il ricavato delle iscrizioni aiutò Ail a sostenere la riqualificazione del reparto pediatrico di trapianto del midollo del Civile, che verrà inaugurato a settembre. Quest’anno il progetto sostenuto dalla GdB Run aiuteranno l’Avis provinciale ad avvicinare i ragazzi alla cultura della donazione.

Fotogallery 59 foto GdB Run 2026, il percorso

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«Progetti che guardano al futuro e guardano ai più piccoli – ha detto la direttrice di Giornale di Brescia e Teletutto Nunzia Vallini –. Nel primo caso un reparto dell’ospedale Civile, stavolta un piano di promozione e educazione al valore del dono». Anche la sindaca di Brescia Laura Castelletti ha portato il suo saluto: «Il Giornale di Brescia nei suoi ottant’anni di storia ci ha insegnato come si può fare buona informazione e allo stesso tempo costruire obiettivi di solidarietà».

«Come Avis provinciale oggi raggiungiamo circa 15 mila ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado – ha raccontato il presidente Francesco Piovani –. Per noi è fondamentale diffondere l’importanza del dono, della solidarietà, della fratellanza e dell’amicizia, tutte buone azioni che speriamo che, apprese da bambini, portino poi a iscriversi da adulti all’Avis».

Sul podio

Premiati, in ciascuna delle due categorie (5 e 10 chilometri), i tre uomini e le tre donne più veloci, ma anche il bambino e la bambina arrivati per primi. Il vincitore e la vincitrice della dieci chilometri sono Marco Minini (39’04’’) Martina Fisogni. Nella corsa family invece, sul gradino più alto del podio salgono Marco Manessi (25’) e Beatrice Compagnoni.

Ecco i nomi degli altri premiati. Nella ten maschile: Matteo Maianti (secondo) e Luca Ferrari (terzo). Nella family: Teo Bussola (secondo) e Gabriele Giuliani (terzo). I podi femminili: seconda nella ten è arrivata Barbara Mattiello, terza Sara Sechi. Nella family da cinque chilometri, infine, secondo posto per Roberta Ghidoni, terzo per Elena Vigarelli. Ma c’è un premio anche per i più piccoli che hanno corso la run: i primi bambini arrivati sono Maria Cittadini, 10 anni, e Luca Manessi, 6 anni.